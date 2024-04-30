Банки перепишут проценты по депозитам в мае — Finance.ua

Банки перепишут проценты по депозитам в мае Сегодня 11:03 — Кредит&Депозит

Банки перепишут проценты по депозитам в мае, www.freepik.com

В Украине в мае проценты по депозитам в гривне изменятся. Максимальная ставка снизится до 15%. Средняя доходность вкладов со сроком размещения от 3 мес. до 6 мес. возможна на уровне 12−12,5% годовых, для вкладов сроком от 9 мес. до 1 года — до 12% годовых.

В общей сложности ожидаемое снижение ставок по гривневым депозитам будет составлять в среднем 1%, рассказал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев в комментарии Oboz.ua.

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Он считает, что снижение ставок по гривневым вкладам постепенно ведет к переформатированию этого сегмента. С одной стороны, экономическая ситуация побуждает банки развивать более длительные по времени депозитные продукты, планомерно сокращая ультракороткие депозитные программы, а с другой — укрепляет доверие населения к банковской системе и национальной валюте в целом.

«Сегмент банковских депозитов постепенно приближается к плато, которое не является ни хорошим, ни плохим знаком: ведь безумных ставок больше нет, кроме того, происходит постепенное сокращение ультракоротких и наращивание более продолжительных вкладов», — рассказал банкир.

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Он объяснил, что изменения ставок ожидаются, потому что Нацбанк снизил ставки по 3-месячным депозитным сертификатам с 17,5% до 16,5%. Именно на основе этих ставок преимущественно и формируется доходность гривневых вкладов.

«В мае усилится тенденция к снижению доходности гривневых вкладов: по разным оценкам, почти две трети коммерческих банков откорректируют ее в соответствии со ставкой по 3-месячным депозитным сертификатам. В то же время, до середины месяца будет продолжаться кратковременный апрельский тренд: из-за ожидаемого и объективного снижения ставок по гривневым депозитам количество клиентов, оформляющих вклады по „старым“ ставкам, может возрасти в среднем на 5−10%», — отметил банкир.

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В то же время, по мнению Замотаева, снижение доходности по гривневым вкладам вряд ли существенно повлияет на их популярность. Дело в том, что в условиях низкой инфляции (3,2% в годовом измерении) чистый доход по гривневым вкладам, оформленным в течение апреля-мая, в зависимости от срока размещения средств может составлять в среднем 6−7% годовых.

Гривневые вклады по уровню доходности и чистой прибыли в среднем в 3 раза превышают валютные депозиты. Ведь оптимальная ставка по вкладам в долларах США не превышает 1,8% годовых, а вклады в евро позволят получить лишь 1,6−1,4% годовых", — объяснил специалист.

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Обозреватель По материалам:

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