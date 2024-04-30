НБУ назвал самые популярные схемы с платежными картами — Finance.ua

НБУ назвал самые популярные схемы с платежными картами
Количество незаконных действий с платежными картами, по которым были понесены убытки, в течение 2023 года в Украине выросло на четверть и составило 272 тысячи операций.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Сумма убытков поставщиков платежных услуг, торговцев, клиентов от незаконных действий с платежными картами за прошлый год составила почти 833 млн гривен. Это на 73% больше, чем в 2022 году.
Самыми популярными мошенническими схемами, из-за которых страдали потребители, были:
- недостаток товара после подписки в сети,
- звонки от имени банков,
- фишинг,
- просьба о помощи через соцсети
и т. д.
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«Мошенники работают очень оперативно, постоянно появляются новые технологические схемы. Поэтому все наши системы должны работать превентивно, на предупреждение мошенничества, также нужно усилить сотрудничество с правоохранительными органами по обмену информацией для содействия расследованию таких преступлений», — отметила Ольга Лобайчук, начальник управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ
Действия против мошенников
По ее словам, с целью снижения уровня платежного мошенничества участники платежного рынка в 2024 году должны придерживаться требований Положения об аутентификации и применении усиленной аутентификации на платежном рынке.
Лобайчук подчеркнула, что регулятор внимательно следит за тем, как банки прорабатывают обращения клиентов. Если потребитель получает формальный ответ, в котором ответственность переводится полностью на клиента, НБУ анализирует ответ, чтобы понять, насколько качественно построены процессы внутри финансового учреждения.
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«Далеко не всегда опрометчивость клиентов финучреждений становится причиной совершения мошенничества с их счетами», — добавила Лобайчук. Отдельным банкам уже сегодня нужно работать с внутренней системой контроля, в том числе по мониторингу действий своих работников, имеющих доступ к информации о счетах клиентов.
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