На «Доступные кредиты 5-7-9» в проекте бюджета на 2023 год предусмотрено 16 млрд грн — Finance.ua

На «Доступные кредиты 5-7-9» в проекте бюджета на 2023 год предусмотрено 16 млрд грн Сегодня 13:32 — Кредит&Депозит

На «Доступные кредиты 5-7-9» в проекте бюджета на 2023 год предусмотрено 16 млрд грн

Проект Бюджета на 2023 год предусматривает финансирование Фонда развития предпринимательства, реализующего, в частности, государственную программу «Доступные кредиты 5-7-9 %», на сумму 16 млрд грн.

Об этом заявила первый вице-премьер-министр — Министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает Правительственный портал.

Свириденко пообещала поддержку финансированию аграрного бизнеса в следующем году.

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Часть средств пойдет в том числе на компенсации процентов по кредитам сельскохозяйственным товаропроизводителям. В целом же эти средства будут направлены на реализацию государственных программ: «Доступные кредиты 5-7-9%», «Доступный финансовый лизинг 5-7-9%» и «Доступная ипотека 7%», — сообщила она.

Первый вице-премьер-министр — Министр экономики Украины Юлия Свириденко вместе с Министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским и председателем Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилом Гетманцевым провели онлайн-встречу с представителями аграрных ассоциаций.

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