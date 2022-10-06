На «Доступные кредиты 5-7-9» в проекте бюджета на 2023 год предусмотрено 16 млрд грн — Finance.ua
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На «Доступные кредиты 5-7-9» в проекте бюджета на 2023 год предусмотрено 16 млрд грн

Кредит&Депозит
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На «Доступные кредиты 5-7-9» в проекте бюджета на 2023 год предусмотрено 16 млрд грн
На «Доступные кредиты 5-7-9» в проекте бюджета на 2023 год предусмотрено 16 млрд грн
Проект Бюджета на 2023 год предусматривает финансирование Фонда развития предпринимательства, реализующего, в частности, государственную программу «Доступные кредиты 5-7-9 %», на сумму 16 млрд грн.
Об этом заявила первый вице-премьер-министр — Министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает Правительственный портал.
Свириденко пообещала поддержку финансированию аграрного бизнеса в следующем году.
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Часть средств пойдет в том числе на компенсации процентов по кредитам сельскохозяйственным товаропроизводителям. В целом же эти средства будут направлены на реализацию государственных программ: «Доступные кредиты 5-7-9%», «Доступный финансовый лизинг 5-7-9%» и «Доступная ипотека 7%», — сообщила она.
Первый вице-премьер-министр — Министр экономики Украины Юлия Свириденко вместе с Министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским и председателем Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилом Гетманцевым провели онлайн-встречу с представителями аграрных ассоциаций.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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