С февраля сумма выданных МФО ссуд упала в 12 раз — Опендатабот — Finance.ua
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С февраля сумма выданных МФО ссуд упала в 12 раз — Опендатабот

Кредит&Депозит
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С февраля сумма выданных МФО ссуд упала в 12 раз — Опендатабот
С февраля сумма выданных МФО ссуд упала в 12 раз — Опендатабот
Сумма ссуд, предоставленных микрофинансовыми организациями, упала до 1,3 млрд гривен во втором квартале текущего года. Это более чем в 12 раз меньше, чем средняя сумма микрокредитования за квартал в прошлом году — 16,2 млрд гривен.
Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные НБУ.
С момента развертывания полномасштабной войны уменьшилось как количество ссуд, так и их суммы. Так, за 2-й квартал было оформлено более 355 646 договоров. Это вдвое меньше среднего количества договоров в месяц еще в первом квартале 2022 года и в 3,3 раза меньше среднего количества договоров в месяц в 2021 году.
С февраля сумма выданных МФО ссуд упала в 12 раз — Опендатабот
Средняя сумма кредита во 2 квартале уменьшилась на 28%: с 5079 грн до 3650 грн.
С февраля сумма выданных МФО ссуд упала в 12 раз — Опендатабот
С начала года задолженность по микрокредитам сократилась на 2,4 млрд грн (на 18%): с 13 млрд грн в начале года до 10,7 млрд грн на начало июля.
С февраля сумма выданных МФО ссуд упала в 12 раз — Опендатабот

Справка Finance.ua:

  • из-за существенного ухудшения финансового положения заемщиков, в частности тех, которые потеряли работу во время полномасштабной войны россии против Украины, правительство ввело ряд законодательных изменений для смягчения ответственности заемщиков перед кредиторами;
  • первый из механизмов реструктуризации кредитной задолженности, который предоставило правительство и уже эффективно работает — отсрочка уплаты денежных обязательств по кредитам. Более подробно о нем и других инструментах читайте по ссылке.

Рейтинг микрофинансовых организаций Украины 🏆

По материалам:
Finance.ua
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