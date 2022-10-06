В НБУ рассказали, планируют ли пересматривать уровень учетной ставки — Finance.ua

В НБУ рассказали, планируют ли пересматривать уровень учетной ставки Сегодня 13:01 — Кредит&Депозит

В НБУ рассказали, планируют ли пересматривать уровень учетной ставки

Заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук не видит аргументов для пересмотра учетной ставки.

Об этом он заявил в ходе онлайн-конференции Forbes. Текущая учетная ставка на уровне 25% будет сохраняться до второго квартала 2024 года.

Николайчук заявил, что, согласно июльскому прогнозу НБУ, учетная ставка на уровне 25% будет сохраняться до января — марта 2024 года.

«И только после этого начнется ее постепенное снижение. Это прогноз, и он может пересматриваться в зависимости от изменения условий», — добавил он.

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«Мы должны понимать, что учетная ставка, формирующая монетарные условия, — это один из инструментов поддержки курсовой стабильности. В условиях, когда мы оказываем существенное давление на валютном рынке, когда международные резервы находятся на адекватном уровне, не заоблачные для того, чтобы полагаться только на инструмент валютных интервенций, учитывая все эти условия, мне трудно объяснить, какие должны быть аргументы в пользу снижения учетной ставки», — сказал Николайчук.

Замглавы НБУ отметил, что регулятор понимает, что в текущих условиях ставка приводит к высокой стоимости кредитных ресурсов для бизнеса.

«Если смотреть в номинале, то 25% учетная ставка, 20% ставка на кредиты для бизнеса выглядят очень высокими, но, если мы учтем показатели инфляции, будем смотреть на ставки в реальном измерении, то они точно не выглядят заоблачными», — объяснил он.

В то же время директор аналитического департамента инвесткомпании Dragon Capital Елена Билан заявила, что компания не ожидает снижения учетной ставки в 2022 году и в следующем тоже.

Справка Finance.ua:

Нацбанк в июле решил сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых и обнародовал макроэкономический прогноз. По базовому сценарию учетная ставка сохранится на таком уровне по меньшей мере до ІІ квартала 2024 года;

инфляция в августе, по оценкам НБУ, ускорилась до около 23% с 22,2% месяц назад, но цены росли медленнее ожиданий. Сдерживающие факторы: более быстрое снижение стоимости топлива вследствие удешевления нефти на мировых рынках и отладки логистики, меньшие темпы роста цен на овощи благодаря сезонному увеличению предложения.

В сентябре Национальный банк во второй раз подряд сохранил учетную ставку на уровне 25% годовых, считая такой уровень достаточным для удержания курса гривны и инфляции.

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