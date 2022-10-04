Сможет ли ставка по депозиту догнать инфляцию: ответ банкира — Finance.ua

Сможет ли ставка по депозиту догнать инфляцию: ответ банкира
Банки не спешат повышать ставки по вкладам, поскольку банковская система переликвидна и ее ликвидность растет. Ставки будут расти, но ждать, что ставка по депозиту сумеет догнать инфляцию, не стоит.
Об этом в интервью ЭП заявил глава правления «Райффайзен банка» Александр Писарук.
Журналисты спросили у Писарука, почему, за исключением небольших банков, ставки по гривневым депозитам должным образом не отреагировали на решение НБУ повысить учетную ставку до 25% в июне.
"Фундаментальная причина в том, что банковская система переликвидна и ее ликвидность растет. Да, она краткосрочная и нестабильная, но системная переликвидность в качественных банках означает, что нет необходимости поднимать ставки.
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Однако это не значит, что ставки не будут расти. Я ожидаю, что они будут расти, особенно на долгосрочные депозиты. Но ожидать, что ставка по депозиту сможет догнать инфляцию или хотя бы приблизиться к ней, не стоит", — отметил Писарук.
«Если вы посмотрите на глобальную картинку, то такого сейчас нет нигде в мире. Инфляция в Америке, странах Европы уже приближается к 8-10%, а процентные ставки в банках от нуля до 1,5-2%. То есть сейчас нигде в мире нельзя компенсировать инфляцию банковскими ставками», — подчеркнул он.
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Кроме того, банки могут вкладывать избыточную ликвидность в облигации правительства, однако почему-то этого не происходит.
«Очевидно, что ставки на первичном рынке очень низкие: 12-16% годовых по сравнению, например, со ставкой по депозитным сертификатам — 23%», — отметил председатель правления «Райффайзен банка».
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