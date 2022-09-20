Ставки по депозитам выросли до 15-20% — Нацбанк Сегодня 08:01 — Кредит&Депозит

Ставки по депозитам выросли до 15-20% — Нацбанк, www.freepik.com

В Национальном банке наблюдают тенденцию к повышению ставок по депозитам, в частности, в некоторых банках они уже достигают 15-20%.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

«Июньское решение НБУ о повышении учетной ставки до 25% и дальше отражается на рыночных ставках. В частности, рост ставок по депозитам продолжается — у некоторых банков они уже достигают 15-20%», — говорится в сообщении.

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К тому же в последнее время ускорился рост ставок и по долгосрочным гривневым депозитам.

Как отметили в Нацбанке, после возобновления функционирования вторичного рынка усилился и отклик доходностей гривневых ОВГЗ. Государственные облигации со сроком погашения от одного года и более на вторичном рынке торгуются с доходностью свыше 20%.

По словам заместителя председателя Совета НБУ Василия Фурмана, на 9 сентября средства юридических лиц в банковской системе увеличились на 120 млрд грн. Гривневые вклады физических лиц увеличились на 32% по сравнению с началом войны.

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Укрінформ По материалам:

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