Ставки по депозитам выросли до 15-20% — Нацбанк
В Национальном банке наблюдают тенденцию к повышению ставок по депозитам, в частности, в некоторых банках они уже достигают 15-20%.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
«Июньское решение НБУ о повышении учетной ставки до 25% и дальше отражается на рыночных ставках. В частности, рост ставок по депозитам продолжается — у некоторых банков они уже достигают 15-20%», — говорится в сообщении.
К тому же в последнее время ускорился рост ставок и по долгосрочным гривневым депозитам.
Как отметили в Нацбанке, после возобновления функционирования вторичного рынка усилился и отклик доходностей гривневых ОВГЗ. Государственные облигации со сроком погашения от одного года и более на вторичном рынке торгуются с доходностью свыше 20%.
По словам заместителя председателя Совета НБУ Василия Фурмана, на 9 сентября средства юридических лиц в банковской системе увеличились на 120 млрд грн. Гривневые вклады физических лиц увеличились на 32% по сравнению с началом войны.
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