Прирост по депозитам с начала войны приблизился к 100 млрд грн — Finance.ua
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Прирост по депозитам с начала войны приблизился к 100 млрд грн

Кредит&Депозит
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Прирост по депозитам с начала войны приблизился к 100 млрд грн
Прирост по депозитам с начала войны приблизился к 100 млрд грн
С 24 февраля и до конца августа сумма депозитов резидентов в гривне выросла почти на 99,5 млрд грн, или 10,7%. В частности, в августе — на 20,5 млрд грн.
Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев со ссылкой на оперативные данные НБУ.
По его словам, прирост обеспечил рост вкладов населения на 113,9 млрд грн (+26,7%).
С начала войны гривневый кредитный портфель резидентов в корпоративном сегменте также увеличился на 24,5 млрд грн (+4,7%).
«И хотя объемы кредитования несколько уменьшаются третий месяц подряд, тенденция остается положительной, прежде всего благодаря государственной программе льготного кредитования „5-7-9“», — подчеркнул Гетманцев.
Как он отметил, все кредиты резидентам в гривне (вместе с населением) с начала войны выросли на 4,4 млрд грн.
«На седьмом месяце полномасштабной войны банковская система сохраняет доверие вкладчиков и продолжает кредитовать экономику», — добавил нардеп.

Справка Finance.ua:

  • в августе ФГВФЛ сообщал, что по состоянию на 1 августа 2022 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 935,5 млрд грн;
  • банкиры говорят, что первая волна оттока депозитов физлиц произошла в феврале-марте, после чего остатки средств в банках постоянно росли, но осенью — зимой может произойти вторая волна оттока средств клиентов;
  • государство больше не гарантирует 100% суммы по депозитам населения в Ощадбанке. Вклады будут гарантированы на общих основаниях.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если использовать программу «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.
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По материалам:
Finance.ua
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