НБУ: в 2024 году погашено 457 млн ​​грн проблемной задолженности — Finance.ua
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НБУ: в 2024 году погашено 457 млн ​​грн проблемной задолженности

Казна и Политика
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НБУ: в 2024 году погашено 457 млн ​​грн проблемной задолженности
НБУ: в 2024 году погашено 457 млн ​​грн проблемной задолженности
Национальный банк Украины за 2024 год получил в погашение проблемной задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 457,0 млн грн.
Об этом сообщил Нацбанк.
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Больше всего средств поступило от реализации в рамках исполнительных производств заложенного недвижимого имущества поручителей неплатежеспособных банков — 216,6 млн грн.
Задолженность по предоставленным Национальным банком кредитам рефинансирования погашена за счет:
  • обращения взыскания на недвижимое имущество поручителей неплатежеспособных банков, которое не было реализовано в пределах исполнительных производств, путем приобретения такого имущества Национальным банком в собственность — 105,9 млн грн;
  • реализации заложенных неплатежеспособными банками имущественных прав по кредитным договорам — 100,3 млн грн.;
  • других источников погашения задолженности — 34,2 млн грн.
Начиная с 2015 года, Национальный банк в общей сложности вернул почти 20 млрд грн задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков.
По состоянию на 1 января 2025 года ее остаток составляет 36,7 млрд грн, поэтому Национальный банк продолжит принимать меры для обеспечения погашения проблемной задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков.
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Справка Finance.ua:

  • Решение о реализации заложенных активов неплатежеспособных банков принимает исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).
  • Как обеспеченный кредитор Национальный банк вправе предложить другие условия реализации активов, находящихся у него в залоге, после получения официального решения исполнительной дирекции ФГВФЛ. Продажей активов также занимается ФГВФЛ.
По материалам:
Finance.ua
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