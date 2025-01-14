НБУ: в 2024 году погашено 457 млн ​​грн проблемной задолженности — Finance.ua

НБУ: в 2024 году погашено 457 млн ​​грн проблемной задолженности Сегодня 13:00 — Казна и Политика

НБУ: в 2024 году погашено 457 млн ​​грн проблемной задолженности

Национальный банк Украины за 2024 год получил в погашение проблемной задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 457,0 млн грн.

Об этом сообщил Нацбанк.

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Больше всего средств поступило от реализации в рамках исполнительных производств заложенного недвижимого имущества поручителей неплатежеспособных банков — 216,6 млн грн.

Задолженность по предоставленным Национальным банком кредитам рефинансирования погашена за счет:

обращения взыскания на недвижимое имущество поручителей неплатежеспособных банков, которое не было реализовано в пределах исполнительных производств, путем приобретения такого имущества Национальным банком в собственность — 105,9 млн грн;

реализации заложенных неплатежеспособными банками имущественных прав по кредитным договорам — 100,3 млн грн.;

других источников погашения задолженности — 34,2 млн грн.

Начиная с 2015 года, Национальный банк в общей сложности вернул почти 20 млрд грн задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков.

По состоянию на 1 января 2025 года ее остаток составляет 36,7 млрд грн, поэтому Национальный банк продолжит принимать меры для обеспечения погашения проблемной задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков.

Справка Finance.ua:

Решение о реализации заложенных активов неплатежеспособных банков принимает исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Как обеспеченный кредитор Национальный банк вправе предложить другие условия реализации активов, находящихся у него в залоге, после получения официального решения исполнительной дирекции ФГВФЛ. Продажей активов также занимается ФГВФЛ.

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