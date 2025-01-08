НБУ открыл онлайн-продажу памятной монеты (фото, цена) — Finance.ua

НБУ открыл онлайн-продажу памятной монеты (фото, цена) Сегодня 13:15 — Личные финансы

НБУ открыл онлайн-продажу памятной монеты (фото, цена)

Национальный банк Украины выпустил памятную монету «Рік Змії» номиналом в 5 гривен.

В обращение поступили 80 000 монет в сувенирной упаковке, лимит продажи — 1 штука на пользователя.

Цена

НБУ начал продавать новую памятную монету номиналом в 5 гривен. Ее цена 161 грн за штуку.

Монета посвящена символу 2025 года по Восточному календарю — змеи. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Подробности

Называется монета «Рік Змії». В обращение она была введена в начале ноября 2024 года.

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