НБУ открыл онлайн-продажу памятной монеты (фото, цена) — Finance.ua
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НБУ открыл онлайн-продажу памятной монеты (фото, цена)

Личные финансы
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НБУ открыл онлайн-продажу памятной монеты (фото, цена)
НБУ открыл онлайн-продажу памятной монеты (фото, цена)
Национальный банк Украины выпустил памятную монету «Рік Змії» номиналом в 5 гривен.
В обращение поступили 80 000 монет в сувенирной упаковке, лимит продажи — 1 штука на пользователя.
НБУ открыл онлайн-продажу памятной монеты (фото, цена)

Цена

НБУ начал продавать новую памятную монету номиналом в 5 гривен. Ее цена 161 грн за штуку.
Монета посвящена символу 2025 года по Восточному календарю — змеи. Об этом сообщает Национальный банк Украины.
НБУ открыл онлайн-продажу памятной монеты (фото, цена)
Подробности
Называется монета «Рік Змії». В обращение она была введена в начале ноября 2024 года.
По материалам:
Finance.ua
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