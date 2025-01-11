Денежные переводы в Украину уменьшились: данные НБУ — Finance.ua

Денежные переводы в Украину уменьшились: данные НБУ
С начала 2024 г. наблюдается значительное сокращение денежных переводов от граждан, работающих за границей.
Об этом говорится в отчете Национального банка.
На сколько уменьшилась сумма переводов
Отмечается, что переводы работников в Украину упали почти на 400 миллионов долларов.
За период с января по май 2024 года частные денежные переводы в Украину составляли 4,37 миллиарда долларов.
Это на 376 миллионов долларов или на 8,59% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
Напомним, с 1 октября 2024 года Национальный банк Украины временно на полгода установил предел в 150 тыс. грн в месяц для переводов физических лиц «с карты на карту» (также известные как P2P, C2С).
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Лимит действует только на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.
Для перевода средств из Украины в Европу можно воспользоваться двумя способами: Р2Р-переводом с карты на карту или системой SWIFT. Однако для этих переводов введены существенные ограничения.
Детальнее обо всех возможных вариантах отправки средств в Европу из Украины и наоборот читайте в статье.
Как перевести деньги в Европу из Украины и наоборот
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