Як переказати гроші з України в Європу — Finance.ua

Як переказати гроші з України в Європу Сьогодні 12:02 — Фінтех і Картки

Як переказати гроші з України в Європу

Для переказу коштів із України в Європу можна скористатися двома способами: Р2Р-переказом з картки на картку, або системою SWIFT. Однак для цих переказів запроваджені суттєві обмеження.

у статті Finance.ua. Про це йдеться

Від 5 жовтня 2022 року заборонені міжнародні Р2Р-перекази з гривневих платіжних карток на валютні картки іноземних банків. Тобто необхідно відкрити валютну карту в українському банку, але це не становить проблеми.

Перекази з валютної картки українського банку на картку іноземного банку обмежені: їхня сума має становити не більше еквіваленту 100 тис. гривень з усіх валютних рахунків клієнта за календарний місяць.

Однак перед тим як перераховувати гроші в іноземний банк, уточніть, чи той проведе такий переказ — у Європі банки працюють в іншому правовому полі та в дещо інший спосіб, аніж в Україні.

Гривневі картки

Якщо в отримувача переказу за кордоном є така, на неї можна переказати 150 тис. гривень на місяць — тут діють внутрішньоукраїнські обмеження. Ці обмеження не стосуються переказів коштів між своїми картковими рахунками, які відкриті в одному банку. Але тут виникає питання зняття цих коштів — у більшості українських банків встановлено ліміт в еквівалент 12 500 гривень на тиждень. Також не забувайте про комісію банку, вона у кожного своя.

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Обмеження, які діють для Р2Р-переказів, чинні й для так званих операцій quasi cash, тобто поповнення електронних гаманців, брокерських або форекс-рахунків, оплата дорожніх чеків, купівля віртуальних активів, гаманців криптобірж тощо.

SWIFT-переказ можна зробити лише в межах своїх рахунків або на рахунки виключно батьків, чоловіка чи дружини або дітей. Разом з цим банк вимагатиме документи, що підтверджують факт спорідненості.

Щоправда, є деякі виключення з цих обмежень:

оплата товарів критичного імпорту, призначених для оборони країни;

оплата навчання або створення умов для навчання (плата за проживання, страхування тощо);

лікування у медичних закладах або проведення реабілітації;

оплата транспортування хворих чи витрати, пов’язані зі смертю громадян;

сплата аліментів;

виконання зобов’язань за зовнішніми кредитами та позиками.

Підтверджувати це також потрібно відповідними документами.

Детальніше про усі можливі варіанти надсилання коштів в Європу з України та навпаки читайте у статті за посиланням.

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