Як переказати гроші з України в Європу — Finance.ua

Як переказати гроші з України в Європу
Для переказу коштів із України в Європу можна скористатися двома способами: Р2Р-переказом з картки на картку, або системою SWIFT. Однак для цих переказів запроваджені суттєві обмеження.
Про це йдеться у статті Finance.ua.
Від 5 жовтня 2022 року заборонені міжнародні Р2Р-перекази з гривневих платіжних карток на валютні картки іноземних банків. Тобто необхідно відкрити валютну карту в українському банку, але це не становить проблеми.
Перекази з валютної картки українського банку на картку іноземного банку обмежені: їхня сума має становити не більше еквіваленту 100 тис. гривень з усіх валютних рахунків клієнта за календарний місяць.
Однак перед тим як перераховувати гроші в іноземний банк, уточніть, чи той проведе такий переказ — у Європі банки працюють в іншому правовому полі та в дещо інший спосіб, аніж в Україні.
- Гривневі картки
Якщо в отримувача переказу за кордоном є така, на неї можна переказати 150 тис. гривень на місяць — тут діють внутрішньоукраїнські обмеження. Ці обмеження не стосуються переказів коштів між своїми картковими рахунками, які відкриті в одному банку. Але тут виникає питання зняття цих коштів — у більшості українських банків встановлено ліміт в еквівалент 12 500 гривень на тиждень. Також не забувайте про комісію банку, вона у кожного своя.
Обмеження, які діють для Р2Р-переказів, чинні й для так званих операцій quasi cash, тобто поповнення електронних гаманців, брокерських або форекс-рахунків, оплата дорожніх чеків, купівля віртуальних активів, гаманців криптобірж тощо.
SWIFT-переказ можна зробити лише в межах своїх рахунків або на рахунки виключно батьків, чоловіка чи дружини або дітей. Разом з цим банк вимагатиме документи, що підтверджують факт спорідненості.
Щоправда, є деякі виключення з цих обмежень:
- оплата товарів критичного імпорту, призначених для оборони країни;
- оплата навчання або створення умов для навчання (плата за проживання, страхування тощо);
- лікування у медичних закладах або проведення реабілітації;
- оплата транспортування хворих чи витрати, пов’язані зі смертю громадян;
- сплата аліментів;
- виконання зобов’язань за зовнішніми кредитами та позиками.
Підтверджувати це також потрібно відповідними документами.
Детальніше про усі можливі варіанти надсилання коштів в Європу з України та навпаки читайте у статті за посиланням.
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