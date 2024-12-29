Как перевести деньги из Украины в Европу — Finance.ua

Как перевести деньги из Украины в Европу Сегодня 12:02 — Финтех и Карты

Как перевести деньги из Украины в Европу

Для перевода денег из Украины в Европу можно воспользоваться двумя способами: Р2Р-переводом с карты на карту или системой SWIFT. Однако для этих переводов введены существенные ограничения.

в статье Finance.ua. Об этом говорится

с гривневых платежных карт на валютные карты иностранных банков. То есть, необходимо открыть валютную карту в украинском банке, но это не составляет проблемы. С 5 октября 2022 года запрещены международные Р2Р-переводыТо есть, необходимо открыть валютную карту в украинском банке, но это не составляет проблемы.

Переводы с валютной карты украинского банка на карту иностранного банка ограничены: их сумма должна составлять не более эквивалента 100 тыс. гривен со всех валютных счетов клиента за календарный месяц.

Однако перед тем как перечислять деньги в иностранный банк, уточните, проведет ли он такой перевод — в Европе банки работают в другом правовом поле и несколько иным способом, чем в Украине.

Гривневые карты

Если у получателя перевода за границей есть таковая, на нее можно перевести 150 тыс. гривен за месяц — здесь действуют внутриукраинские ограничения. Эти ограничения не касаются переводов средств между своими карточными счетами, открытыми в одном банке. Но здесь возникает вопрос снятия этих средств — у большинства украинских банков установлен предел в эквивалент 12 500 гривен в неделю. Также не забывайте о комиссии банка, она у каждого своя.

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Ограничения, действующие для Р2Р-переводов, действуют и для так называемых операций quasi cash, то есть пополнение электронных кошельков, брокерских или форекс-счетов, оплата дорожных чеков, покупка виртуальных активов, кошельков криптобирж и т. д.

SWIFT-перевод можно сделать только в пределах своих счетов или на счета исключительно родителей, мужа или жены или детей. При этом банк потребует документы, подтверждающие факт родства.

Правда, есть некоторые исключения из этих ограничений:

оплата товаров критического импорта, предназначенных для обороны страны;

оплата обучения или создание условий для обучения (плата за проживание, страхование и т. п. );

); лечение в медицинских учреждениях или проведение реабилитации;

оплата транспортировки больных или расходы, связанные со смертью граждан;

уплата алиментов;

исполнение обязательств по внешним кредитам и займам.

Подтверждать это также следует соответствующими документами.

Детальнее обо всех возможных вариантах отправки средств в Европу из Украины и наоборот читайте в статье по ссылке.

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