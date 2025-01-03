Частные денежные переводы сокращаются, а наличная валюта вне банков растет — Finance.ua

Частные денежные переводы сокращаются, а наличная валюта вне банков растет Сегодня 10:26

Частные денежные переводы сокращаются, а наличная валюта вне банков растет

Объемы частных денежных переводов в ноябре уменьшились на 18% и составили 0,8 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Заработная плата, получаемая украинцами из-за рубежа, сократилась на 22,2%, в свою очередь другие частные переводы, поступившие через официальные каналы, сократились на 17,1%.

В целом по официальным каналам направлено на 19,5% переводов меньше, чем в ноябре прошлого года, со своей стороны, поток через неформальные каналы уменьшился на 16,0% по сравнению с ноябрем прошлого года.

В целом за январь-ноябрь 2024 года объемы денежных переводов уменьшились на 15,0%: чистая оплата труда сократилась на 27,5%, в то же время частные трансферты выросли на 9,7%.

Сообщается, что чистое увеличение внешней позиции реального сектора (без учета прямых иностранных инвестиций) составило 0,7 млрд долларов: увеличение объемов наличной валюты вне банков на 1,6 млрд долларов (в ноябре 2023 года — 1,0 млрд долларов) было частично компенсировано чистым уменьшением задолженности по торговым кредитам (на 0,7 млрд долларов).

Справка Finance.ua

За январь-ноябрь 2024 года рост объемов наличной валюты вне банков оценен в 14,9 млрд долларов, за соответствующий период 2023 года — в 10,2 млрд долларов.

Объемы частных денежных переводов в 2023 году уменьшились на 7,8% по сравнению с 2022 годом и составили 11,6 млрд долларов.

В 2021 году объем денежных переводов в Украину увеличился на 25,4% до 15,026 млрд долларов по сравнению с 2020 годом.

В 2020 году объем денежных переводов вырос на 1,7% до рекордных 12,1 млрд долларов.

Українські Новини По материалам:

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