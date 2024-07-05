НБУ утвердил Национальную стратегию развития финансовой грамотности до 2030 года — Finance.ua

НБУ утвердил Национальную стратегию развития финансовой грамотности до 2030 года Сегодня 15:30 — Личные финансы

НБУ утвердил Национальную стратегию развития финансовой грамотности до 2030 года

В Украине утверждена Национальная стратегия развития финансовой грамотности до 2030 года, что будет способствовать повышению финансовой осведомленности населения Украины.

Об этом говорится в сообщении Национального банка.

Зачем это

«Необходимость принятия финансовых решений в условиях неопределенности и быстрых изменений, современные сложные финансовые продукты, стремительный прогресс цифровизации финансового рынка, рост случаев мошенничества обусловливают необходимость объединения усилий многих сторон по развитию экосистемы финансовой грамотности в Украине.

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Это позволит не только повысить уровень финансовой грамотности, но и углубить финансовую инклюзию населения Украины. Системная и слаженная работа будет способствовать усилению финансовой устойчивости украинцев, приобретению навыков эффективного управления личными, семейными финансами и финансами бизнеса при любых условиях", — подчеркнул глава Национального банка Андрей Пышный.

Как будут реализовывать Стратегию

Реализация Стратегии финграмотности будет осуществляться по пяти стратегическим целям:

Цель 1. Качественное базовое финансовое образование

Для ее выполнения запланированы мероприятия по повышению финансовой грамотности дошкольников, школьников и студентов. Предусмотрена разработка различных доступных обучающих ресурсов и осовременивание учебных программ. Также важной задачей в рамках этой цели является развитие сообщества педагогов — экспертов по финансовой грамотности, что, в частности, поможет качественно начать преподавание нового обязательного курса «Предпринимательство и финансовая грамотность» с 2025 года в 8-х классах и с 2026 года в 9 -х классах во всех школах Украины.

Цель 2. Ответственная финансовая жизнь

Это будет способствовать повышению финансовой грамотности взрослого населения. Для выполнения этой задачи при реализации Стратегии финграмотности будут создаваться учебные ресурсы для развития финансовых компетентностей на разных этапах жизни, для эффективного управления личными финансами в кризисных условиях, для повышения осведомленности об экономике, финансовых продуктах, правах и обязанностях потребителей финансовых услуг.

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Цель 3. Финансово осведомленные предприниматели

С принятием Стратегии финграмотности в Украине впервые внедряется комплексный подход к повышению финансовой осведомленности предпринимателей. Поэтому одной из первоочередных задач в рамках реализации цели 3 разработка рамки финансовых компетентностей предпринимателей Украины. Также запланированы мероприятия по росту осведомленности начинающих предпринимателей и представителей малого бизнеса о финансовых услугах и об инструментах рынков капитала, осмотрительное использование которых будет способствовать развитию бизнеса.

Цель 4. Продвинутая цифровая финансовая грамотность

Эта цель занимает особое место в Стратегии финграмотности, ведь в условиях полномасштабной войны украинцы убедились, что доступ к цифровым финансовым услугам и умение эффективно ими пользоваться — одна из составляющих личной безопасности и финансовой устойчивости. В рамках реализации Стратегии финграмотности запланирована разработка учебных материалов и проведение мероприятий, чтобы повысить осведомленность о цифровых финансовых услугах, платежной безопасности и защите от кибермошенничества. Особое внимание будет уделено развитию интерактивных цифровых инструментов усовершенствования финансовых компетентностей.

Цель 5. Благоприятная экосистема для развития финансовой грамотности

Речь идет о развитии экосистемы финансовой грамотности в Украине, налаживании сотрудничества как внутри страны, так и с представителями международных организаций и других стран.

В дорожной карте Стратегии финграмотности за первыми четырьмя целями предусмотрен мониторинг уровня финансовой грамотности разных целевых групп и проведение опросов. Полученные результаты будут основой качественного обновления документа и учета текущих тенденций и актуальных потребностей. Для самостоятельного выявления украинцами пробелов в финансовых знаниях и навыках разрабатываются специальные онлайн-инструменты. Еще одной сквозной линией дорожной карты по разным стратегическим целям является работа с мотивацией и изменением отношения населения к решению финансовых вопросов, что будет способствовать формированию осмотрительного финансового поведения.

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