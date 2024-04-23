Как создать подушку финансовой безопасности: эффективный план — Finance.ua

Как создать подушку финансовой безопасности: эффективный план Сегодня 08:04 — Личные финансы

Как создать подушку финансовой безопасности: эффективный план

Подушка финансовой безопасности — это личный денежный резервный фонд, который сможет поддержать нас финансово в непредвиденных жизненных ситуациях, пишет Финкульт

Особенностью финансовой подушки безопасности является то, что эти деньги нельзя тратить на повседневные нужды. Средства из резервного фонда могут быть использованы только при наступлении непредвиденных обстоятельств.

План создания «финансовой подушки безопасности»

Шаг 1. Определите цель. Рекомендация экспертов: финансовая защита должна быть равна сумме ежемесячных расходов за 3−6 месяцев.

Шаг 2. Разработайте бюджет. Создайте подробный бюджет доходов и расходов. Это поможет выяснить, какую сумму вы можете откладывать на формирование финансовой подушки безопасности. Включите в ежемесячный бюджет этот пункт.



Шаг 3. Анализ и корректировка. Регулярно оценивайте свой прогресс в формировании «финансовой подушки безопасности» и корректируйте план с учетом изменений в вашей жизни и финансовом состоянии.



Совет! Практику накопления средств для «финансовой подушки безопасности» следует начинать с первого же заработка.

Для формирования «финансовой подушки безопасности» нужно откладывать, по возможности, с каждой зарплаты от 10% до 20%. Не стоит сначала тратить доход, а в резервный фонд откладывать оставшиеся средства. Советуем делать это всякий раз, как только вы получаете деньги.

Следует учесть определенные риски:

инфляция. Следует не просто откладывать деньги, но и хранить их так, чтобы снизить инфляционные потери. Способ вы выбираете сами. К примеру, это может быть размещение депозитного вклада в банке.

Способность противостоять соблазну потратить средства «финансовой подушки безопасности». К примеру, вы начали откладывать деньги, но вдруг вам понадобились дополнительные средства, например, на покупку нового телефона. Следует удержаться и не использовать накопленные средства на подобные расходы.

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