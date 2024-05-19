Полезные советы: как ставить и достигать финансовых целей — Finance.ua

Полезные советы: как ставить и достигать финансовых целей
Путь к достижению финансовой цели может быть сложным, когда нет четкого плана действий.
Какой должна быть финансовая цель, чтобы вы не забросили ее на полпути, а добились нужного результата, пишет Happy Monday.
Конкретизируйте свою цель
Часто люди не могут достичь целей — слишком расплывчатые формулировки.
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Вместо «Я хочу когда-нибудь обновить машину», детализируйте, какой именно автомобиль вы хотите и когда именно хотите его купить.
Сделайте свою цель измеримой
Определите четкую сумму, к которой вы стремитесь прийти, и разбейте глобальную цель на меньшие части.
К примеру, вы хотите погасить долг. Конечно, конечным результатом должно стать полное отсутствие долгов. Однако, чтобы достичь цели, нужны маленькие шаги.
Назначьте себе дедлайн
Цели очень легко откладывать, если у них нет временной привязки. Перестаньте говорить, что когда-нибудь начнете. Назначьте дедлайн, который реально соблюсти, и реализуйте свою цель в определенный срок.
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Убедитесь, что это ваша цель.
Не сравнивайте себя с другими людьми и их возможностями, поскольку вы будете играть в игру, которую никогда не выиграете. Убедитесь, что вы устанавливаете перед собой финансовые цели, имеющие смысл для вас.
Запишите свою цель
Еще один действенный совет — записывать свою цель, чтобы достичь ее. Если вы будете постоянно держать свои цели перед глазами, вы более вероятно будете оставаться мотивированными и не собьётесь с пути.
Найдите кого-нибудь, кто вас поддержит
Чтобы продвинуть свои цели на шаг дальше, найдите кого-нибудь, с кем вы поделитесь своей целью. Это может быть ваш близкий друг или целое сообщество — кто угодно, способный ободрить вас и поддержать вашу работу над достижением цели.
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