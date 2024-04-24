Как подготовить ребенка к финансовой независимости — Finance.ua

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Как подготовить ребенка к финансовой независимости

Личные финансы
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Как подготовить ребенка к финансовой независимости
Как подготовить ребенка к финансовой независимости
Родители должны позаботиться о том, чтобы их ребенок был готов к финансовой самостоятельности.
Как показало исследование «Финансовая грамотность, финансовая инклюзия и финансовое благосостояние в Украине в 2021 году», которое проводил Проект USAID «Трансформация финансового сектора» в сотрудничестве с НБУ, у украинцев недостаточный уровень финансовых знаний.
Опрос продемонстрировал, что в украинских семьях темы денег обходят, а в школах финансовая грамотность все еще не стала обязательной дисциплиной. Поэтому финансовая грамотность молодежи находилась на самом низком уровне — 10,1 балла. В то время как Индекс финансовой грамотности украинцев составлял 12,3 балла, что меньше минимального целевого уровня, рекомендованного ОЭСР (14 баллов).
В 2023 году НБУ провел опрос среди студентов, который показал, что молодежь в Украине заинтересована в развитии финансовой грамотности, а самыми эффективными путями повышения ее уровня считает:
  • специализированное обучение (в детсадах, школах, университетах, а также на уровне различных курсов, вебинаров и семинаров);
  • получение собственного практического опыта (регулярное ведение учета доходов и расходов, сбережений, пользование банковскими продуктами, обучение инвестированию);
  • активное использование инфраструктуры Интернета (создание тематических онлайн-платформ и сайтов, образовательных каналов, сериалов).
Начинать готовить ребенка к финансовой самостоятельности нужно как можно раньше. Это залог того, что в будущем ребенок будет принимать взвешенные и действенные решения.
Напоследок предлагаем вам 10 эффективных советов от проекта НБУ «Гаразд», которые помогут приучить ребенка к финансовой самостоятельности:
  1. Станьте примером совершенного финансового поведения для своего ребенка, ведь он будет учиться управлять финансами, наблюдая за вами.
  2. Начните формировать у ребенка представление о деньгах как о необходимом жизненном ресурсе, не умаляя и не преувеличивая их роль.
  3. Научитесь разговаривать с ребенком о деньгах. Расскажите о самых главных терминах — «банк», «доход», «зарплата», «кредит», «сбережения и т. д. А чтобы восприятие было легче, делайте это в игровой форме.
  4. Привлекайте ребенка к решению семейных финансовых вопросов. Ребенок будет знать, что такое семейный бюджет, какие проблемы могут возникать и как родители их решают. Начните привлекать ребенка к списку покупок, например, продуктов для приготовления вкусностей. Проверяйте чеки, вместе считайте сумму, которую нужно отдать кассиру, и остальное, когда рассчитываетесь наличными, и покажите, как использовать платежную карту для безналичных расчетов.
  5. Начните давать ребенку карманные деньги, чтобы он мог учиться управлять своими финансами, сопоставлять доходы с расходами. Научите также считать, сколько времени нужно собирать деньги для определенных целей, которые есть у ребенка.
  6. Говорите с ребенком о работе, чтобы он понимал, откуда берутся деньги.
  7. Научите ребенка составлять бизнес-план. Например, для продажи собственной хенд-мейд продукции (собственноручно изготовленные сладости, самодельные украшения из бисера и т. п.). Расскажите, как считать не только доход, но и расходы на материалы.
  8. Помогите ребенку спланировать его личный бюджет. Заведите отдельный блокнот или посоветуйте мобильное приложение для планирования собственного бюджета.
  9. Поощряйте ребенка читать финансовую литературу, просматривать тематические мультфильмы или играть в настольные игры.
  10. Расскажите, что такое благотворительность и как к ней приобщиться. Лучше всего — вдохновить ребенка собственным примером.
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По материалам:
Finance.ua
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