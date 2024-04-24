Как подготовить ребенка к финансовой независимости — Finance.ua

Как подготовить ребенка к финансовой независимости Сегодня 08:33 — Личные финансы

Как подготовить ребенка к финансовой независимости

Родители должны позаботиться о том, чтобы их ребенок был готов к финансовой самостоятельности.

Как показало исследование «Финансовая грамотность, финансовая инклюзия и финансовое благосостояние в Украине в 2021 году», которое проводил Проект USAID «Трансформация финансового сектора» в сотрудничестве с НБУ, у украинцев недостаточный уровень финансовых знаний.

Опрос продемонстрировал, что в украинских семьях темы денег обходят, а в школах финансовая грамотность все еще не стала обязательной дисциплиной. Поэтому финансовая грамотность молодежи находилась на самом низком уровне — 10,1 балла. В то время как Индекс финансовой грамотности украинцев составлял 12,3 балла, что меньше минимального целевого уровня, рекомендованного ОЭСР (14 баллов).

В 2023 году НБУ провел опрос среди студентов, который показал, что молодежь в Украине заинтересована в развитии финансовой грамотности, а самыми эффективными путями повышения ее уровня считает:

специализированное обучение (в детсадах, школах, университетах, а также на уровне различных курсов, вебинаров и семинаров);

получение собственного практического опыта (регулярное ведение учета доходов и расходов, сбережений, пользование банковскими продуктами, обучение инвестированию);

активное использование инфраструктуры Интернета (создание тематических онлайн-платформ и сайтов, образовательных каналов, сериалов).

Начинать готовить ребенка к финансовой самостоятельности нужно как можно раньше. Это залог того, что в будущем ребенок будет принимать взвешенные и действенные решения.

Напоследок предлагаем вам 10 эффективных советов от проекта НБУ «Гаразд», которые помогут приучить ребенка к финансовой самостоятельности:

Станьте примером совершенного финансового поведения для своего ребенка, ведь он будет учиться управлять финансами, наблюдая за вами. Начните формировать у ребенка представление о деньгах как о необходимом жизненном ресурсе, не умаляя и не преувеличивая их роль. Научитесь разговаривать с ребенком о деньгах. Расскажите о самых главных терминах — «банк», «доход», «зарплата», «кредит», «сбережения и т. д. А чтобы восприятие было легче, делайте это в игровой форме. Привлекайте ребенка к решению семейных финансовых вопросов. Ребенок будет знать, что такое семейный бюджет, какие проблемы могут возникать и как родители их решают. Начните привлекать ребенка к списку покупок, например, продуктов для приготовления вкусностей. Проверяйте чеки, вместе считайте сумму, которую нужно отдать кассиру, и остальное, когда рассчитываетесь наличными, и покажите, как использовать платежную карту для безналичных расчетов. Начните давать ребенку карманные деньги, чтобы он мог учиться управлять своими финансами, сопоставлять доходы с расходами. Научите также считать, сколько времени нужно собирать деньги для определенных целей, которые есть у ребенка. Говорите с ребенком о работе, чтобы он понимал, откуда берутся деньги. Научите ребенка составлять бизнес-план. Например, для продажи собственной хенд-мейд продукции (собственноручно изготовленные сладости, самодельные украшения из бисера и т. п. ). Расскажите, как считать не только доход, но и расходы на материалы. Помогите ребенку спланировать его личный бюджет. Заведите отдельный блокнот или посоветуйте мобильное приложение для планирования собственного бюджета. Поощряйте ребенка читать финансовую литературу, просматривать тематические мультфильмы или играть в настольные игры. Расскажите, что такое благотворительность и как к ней приобщиться. Лучше всего — вдохновить ребенка собственным примером.

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