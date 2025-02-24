НБУ работает над «Белой книгой» для финучреждений по политикам ESG — Finance.ua

НБУ работает над «Белой книгой» для финучреждений по политикам ESG Сегодня 14:30 — Казна и Политика

НБУ работает над «Белой книгой» для финучреждений по политикам ESG

Национальный банк Украины работает над «Белой книгой» и рекомендациями по имплементации финансовыми учреждениями ESG (Environmental, Social, and Governance) политик.

Об этом во время FinYear 2025 рассказала первый заместитель Главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

«Одно из направлений, над которым мы будем работать в 2025 году, — имплементация политик ESG. Начинаем с банков, потом будем говорить о небанковском финансовом секторе, в том числе о страховых компаниях. Мы утвердили концепцию обновленной политики развития устойчивого финансирования. Пока что работаем над «Белой книгой», — рассказала Рожкова.

По ее словам, НБУ пообещал банкам уже в этом году выпустить основательные методологические рекомендации по имплементации этих стандартов во всех банковских политиках при оценке рисков.

«ESG стандарты — это не только о выбросах углерода и о зеленом переходе. Это и стандарты социальной ответственности. Ответственности перед персоналом, страной, государством, клиентами, в частности, ответственное отношение к уплате налогов и прекращению схем, направленных на уклонение или незаконную оптимизацию и т. п. », — пояснила первый заместитель Главы НБУ.

По ее словам, НБУ в 2025 году также будет работать над:

дальнейшей имплементацией европейских директив;

оценкой риска третьих сторон для финансового сектора (здесь речь об оценке риска поставщиков критических сервисов. — Ред.);

внедрением закона о факторинге;

системой страхования военных рисков;

развитием ипотечного кредитования;

проблемными активами;

финансовой инклюзией.

«Принятие законопроекта о страховании военных рисков и создании на его основе соответствующей системы станет весомым стимулом для дальнейшего развития кредитования через снижение рисков, а также будет стимулировать бизнес и население инвестировать в экономику в собственное жилье. Все это — дополнительные стимулы для развития экономики. В контексте Стратегии по развитию кредитования это один из приоритетов», — прокомментировала планы Рожкова относительно системы страхования военных рисков.

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Особо важной задачей для НБУ является стратегия развития ипотечного кредитования.

«Сегодня ипотека существует благодаря государственной программе поддержки „єОселя“, которая почти полностью заменила собой кредитование с помощью рыночных механизмов. Для их восстановления нужно работать над стратегией, которую мы и будем делать в течение 2025 года. Параллельно, надеемся, появится система страхования военных рисков, где страхование ипотеки будет обязательным. Это станет основой развития ипотеки на рыночных началах, начиная, наверное, с 2026 года», — добавила она.

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