НБУ проверяет реакцию рынка на возможное ослабление курса гривны — Finance.ua

НБУ проверяет реакцию рынка на возможное ослабление курса гривны Сегодня 10:05 — Валюта

НБУ проверяет реакцию рынка на возможное ослабление курса гривны

На прошлой неделе НБУ позволил гривне ослабевать больше, чем в предыдущие недели, хотя особых изменений на валютном рынке не наблюдалось.

Об этом говорится в сообщении инвесткомпании ICU.

Общий дефицит валюты на рынке на прошлой неделе (по итогам четырех рабочих дней) уменьшился на 28%, а если скорректировать его на потенциальный разовый спрос на прошлой неделе, вырос всего на 5% - чистая покупка валюты уменьшилась до $464 млн.

Клиенты банков (юрлица) за четыре рабочих дня на прошлой неделе не изменили объем продажи валюты, а покупку снизили на 16%. Таким образом, чистая покупка валюты в этом сегменте снизилась на 42% до $265 млн. В розничном сегменте валютного рынка чистая покупка валюты выросла на 7% до $198 млн.

В общей сложности за неделю НБУ продал валюты в эквиваленте $746 млн, что всего на 5% меньше, чем за предыдущую неделю ($782 млн). На прошлой неделе НБУ валюту не покупал, а неделей ранее приобрел $0,6 млн.

С начала 2024 года НБУ купил $119 млн, а продал $21 282 млн.

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Официальный курс гривны по итогам прошлой недели ослаб на 0,7% до 41,32 грн/$, а наличный доллар в системно важных банках подорожал на 0,5% до 41,1−41,6 грн/$.

Аналитики ICU заключили: «Общий баланс на рынке изменился незначительно, но НБУ на этот раз позволил гривне ослабевать. Действия НБУ выглядят как попытка проверить реакцию рынка на относительно резкое колебание курса. Мы ожидаем, что регулятор постепенно возобновит ослабление гривны в следующие недели».

Справка Finance.ua:

По прогнозам Министерства экономики Украины, в государственном бюджете на 2025 год заложен курс доллара на уровне 45 гривен за $1.

Средний курс доллара, который закладывают в бюджеты на 2025 год руководители компаний-членов Европейской бизнес-ассоциации, составляет 44 грн/доллар.



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