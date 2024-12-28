НБУ привел к лучшим мировым практикам критерии приемлемости контрагентов для операций монетарной политики — Finance.ua

НБУ привел к лучшим мировым практикам критерии приемлемости контрагентов для операций монетарной политики Сегодня 12:00 — Казна и Политика

НБУ привел к лучшим мировым практикам критерии приемлемости контрагентов для операций монетарной политики

Национальный банк приводит в соответствие с лучшими мировыми практиками критерии приемлемости контрагентов для операций монетарной политики и согласовывает их с операциями кредитора последней инстанции.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Для чего это

Это поддержит стабильную работу банковской системы и в перспективе снизит кредитные риски для НБУ при использовании стандартных инструментов регулирования ликвидности.

Принятие соответствующих изменений означает своевременное выполнение Национальным банком очередного структурного маяка по программе расширенного финансирования с Международным валютным фондом. Согласно Меморандуму об экономической и финансовой политике, срок выполнения маяка — до конца декабря 2024 года.

Изменения касаются нескольких направлений.

Во-первых, НБУ вводит дополнительный критерий для доступа банков к стандартным операциям по рефинансированию и прямому репо, который начнет действовать в мирное время.

НБУ будет отстранять банк от участия в стандартных операциях по рефинансированию и операциях прямого репо в случае отнесения такого банка к категории проблемных из-за нарушения минимального значения хотя бы одного норматива достаточности капитала два или более раза в течение 30 календарных дней подряд.

Дополнительный критерий не касается доступа к операциям по предоставлению кредитов овернайт и/или кредитов рефинансирования сроком до 14 дней на возврат ранее полученных кредитов, в сумме, не превышающей текущей задолженности по таким кредитам. Если же в течение 56 календарных дней банк будет оставаться отнесенным к категории проблемных по приведенным выше причинам, НБУ будет приостанавливать доступ такого банка к указанным операциям.

Соответствующие нормы вступят в силу после прохождения 60 дней с момента прекращения или отмены действия правового режима военного положения. Как отстранение, так и приостановление доступа к операциям по рефинансированию и операциям прямого репро длится до момента устранения нарушения и принятия НБУ решения о признании деятельности банка соответствующей требованиям законодательства.

Кроме того, предусмотрено, что в мирное время НБУ будет инициировать досрочное выполнение банком обязательств по кредитам рефинансирования в случае приостановки его доступа к операциям по рефинансированию из-за отнесения такого банка к категории проблемных по приведенным выше причинам. Также НБУ определил порядок очередности исключения активов из пула банка для подобных случаев.

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Указанные изменения позволят снизить кредитные риски для Национального банка при использовании стандартных инструментов регулирования ликвидности банковской системы в мирное время. Кроме того, это побуждает банки и их акционеров соблюдать требования деятельности, определенные законодательством. Со своей стороны, отсрочка действия нормы до мирных времен будет способствовать сохранению стабильной работы банков, отнесенных к категории проблемных из-за нарушения норматива достаточности капитала, в период военного положения.

Во-вторых, НБУ согласовывает условия проведения операций экстренной поддержки ликвидности банков (ELA) с операциями по рефинансированию по стандартным инструментам регулирования ликвидности.

Перечень приемлемого обеспечения по кредитам ELA дополняется облигациями внутреннего государственного займа, которые могут приниматься как обеспечение только по кредитам рефинансирования. Так, в рамках стандартных инструментов регулирования ликвидности они являются основным видом активов, используемых банками в качестве залога по таким операциям.

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Кроме того, изменяется способ определения процентной ставки по кредитам ELA с «учетная ставка + 2% годовых» на «процентную ставку по инструментам постоянного доступа по предоставлению ликвидности на срок овернайт + 2% годовых». Также НБУ определил, что срок любого транша по кредиту ELA составляет до 14 дней с возможностью дальнейшей пролонгации максимум на 14 дней. Однако общая продолжительность какого-либо транша, включая все пролонгации, не должна превышать одного года.

Указанные изменения поспособствуют сохранению финансовой стабильности и в дальнейшем благодаря повышению эффективности механизма экстренной поддержки ликвидности банковской системы.

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