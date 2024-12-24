НБУ ввел новую форму безвыездного надзора за банками — Finance.ua
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НБУ ввел новую форму безвыездного надзора за банками

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НБУ ввел новую форму безвыездного надзора за банками
НБУ ввел новую форму безвыездного надзора за банками
Национальный банк в рамках пошаговой имплементации правил ЕС по банковскому надзору урегулировал отдельные вопросы осуществления безвыездного надзора на банковском и платежном рынках с применением риск-ориентированного подхода.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Изменения, в частности, предусматривают внедрение новой формы безвыездного банковского надзора посредством углубленного анализа.
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Углубленный анализ представляет собой осуществление контрольного (проверочного) получения банковской услуги/финансовой платежной услуги путем имитации реального взаимодействия клиента с банком с целью подтверждения соблюдения/нарушения банком установленных законодательных и регуляторных требований по предоставлению банковских услуг/финансовых платежных услуг.
Кроме того, изменениями сужен перечень решений коллегиальных органов банка, о которых должен извещать Национальный банк. Вместо всех протоколов банки будут предоставлять НБУ реестры принятых решений коллегиальными органами за предыдущий месяц и протоколы только по определенному перечню вопросов, которые связаны с системой управления рисками и имеют существенное влияние на жизнеспособность банков.
По материалам:
Finance.ua
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