НБУ завершил нумизматический год выпуском памятной монеты (фото) — Finance.ua

НБУ завершил нумизматический год выпуском памятной монеты (фото) Сегодня 17:10 — Личные финансы

посвященной Архистратигу Михаилу. Как сообщил НБУ, он завершил этот нумизматический год выпуском памятной монеты,

Архангела Михаила украинцы считают покровителем победителей, которые борются за праведное дело. Именно образ этого святого присутствует в атрибутике украинских войск и символизирует борьбу со злом.

Она имеет номинал 10 гривен и изготовлена ​​из серебра 999 пробы.

На аверсе на фоне паттерна с ММ-14 («Рисунка маскировочного образца 2014 года», известного также под неофициальными названиями «Пиксель» и «Украинский пиксель») изображен стилизованный лавровый венок, символизирующий славу и победу.

На реверсе монеты на зеркальном фоне изображен Архистратиг Михаил; справа и слева расположены стилизованные силуэты воинов Вооруженных Сил Украины, вертолеты и противотанковые ежи, композиционно подчеркивающие борьбу, ведущуюся за независимость.

Тираж — до 10 000 штук.

Памятные монеты реализуются в интернет-магазинах в течение января по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ. Более подробную информацию о начале реализации можно получить на веб-сайте Интернет-магазина нумизматической продукции Национального банка. Реализация банками-дистрибьюторами благодаря использованию результата после производства памятных монет в НБУ.

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