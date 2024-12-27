НБУ завершил нумизматический год выпуском памятной монеты (фото) — Finance.ua
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НБУ завершил нумизматический год выпуском памятной монеты (фото)

Личные финансы
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Как сообщил НБУ, он завершил этот нумизматический год выпуском памятной монеты, посвященной Архистратигу Михаилу.
Архангела Михаила украинцы считают покровителем победителей, которые борются за праведное дело. Именно образ этого святого присутствует в атрибутике украинских войск и символизирует борьбу со злом.
НБУ завершил нумизматический год выпуском памятной монеты (фото)
Она имеет номинал 10 гривен и изготовлена ​​из серебра 999 пробы.
На аверсе на фоне паттерна с ММ-14 («Рисунка маскировочного образца 2014 года», известного также под неофициальными названиями «Пиксель» и «Украинский пиксель») изображен стилизованный лавровый венок, символизирующий славу и победу.
На реверсе монеты на зеркальном фоне изображен Архистратиг Михаил; справа и слева расположены стилизованные силуэты воинов Вооруженных Сил Украины, вертолеты и противотанковые ежи, композиционно подчеркивающие борьбу, ведущуюся за независимость.
Тираж — до 10 000 штук.
Памятные монеты реализуются в интернет-магазинах в течение января по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ. Более подробную информацию о начале реализации можно получить на веб-сайте Интернет-магазина нумизматической продукции Национального банка. Реализация банками-дистрибьюторами благодаря использованию результата после производства памятных монет в НБУ.

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По материалам:
Finance.ua
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