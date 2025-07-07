НБУ презентовал новую памятную монету «Українська бавовна. БПЛА „Vampire“» (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ презентовал новую памятную монету «Українська бавовна. БПЛА „Vampire“» (фото)

52
НБУ презентовал новую памятную монету «Українська бавовна. БПЛА „Vampire“» (фото)
НБУ презентовал новую памятную монету «Українська бавовна. БПЛА „Vampire“» (фото), Фото: НБУ
Национальный банк ввел в обращение новую монету из серии «Вооруженные Силы Украины». Это — памятная монета «Українська бавовна. БПЛА „Vampire“», посвященная мощному многоцелевому дрону Vampire.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Vampire — высокоточный беспилотный летательный аппарат нового поколения, разработанный украинской компанией SkyFall в 2022 году для обеспечения потребностей сил безопасности и обороны в отпоре полномасштабной российской агрессии против Украины.
Читайте также
Первый такой дрон поднялся в воздух ровно три года назад, 6 июля 2022 года. Он имеет шесть винтов, может нести 15 кг боезаряда или другого груза, подниматься на высоту до 500 метров и рекомендуемую дальность полета до 15 км.
Этот украинский гексакоптер зарекомендовал себя как высокоэффективное средство поражения, дистанционного минирования и гуманитарной помощи.
Благодаря универсальности, технологичности и боевой надежности его активно используют подразделения Сил безопасности и обороны Украины, а более миллиона проведенных боевых операций свидетельствуют о его эффективности и надежности.

Как выглядит памятная монета

На ее аверсе изображена испещренная поверхность земли с характерными кратерами от взрывов. В левой части композиции размещены земляные укрепления, что подчеркивает оборонительный характер сопротивления. Справа — подбитый пылающий вражеский танк, символизируя успешное уничтожение вражеской техники. Над этой динамичной картиной поля боя в полете завис силуэт дрона Vampire.
Читайте также
На реверсе монеты изображен гексакоптер Vampire в ключевой момент выполнения боевого задания — в полете при сбросе боеприпаса. Фоном служит стилизованное облако с молниями, символизирующими мощь, скорость и неотвратимость ударов, наносимых этим беспилотником. В верхней части монеты — надпись Vampire.
Дизайн монеты создали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.
Номинал монеты — 5 гривен, тираж — до 75 000 штук (в сувенирной упаковке).

Как ее можно приобрести

С 8 июля 2025 года памятную монету «Українська бавовна. БПЛА Vampire» можно будет приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.
Реализация этой монеты банками-дистрибьюторами будет производиться постепенно, по мере ее отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems