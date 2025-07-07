НБУ презентовал новую памятную монету «Українська бавовна. БПЛА „Vampire“» (фото) — Finance.ua

НБУ презентовал новую памятную монету «Українська бавовна. БПЛА „Vampire“» (фото) Сегодня 15:40

НБУ презентовал новую памятную монету «Українська бавовна. БПЛА „Vampire“» (фото), Фото: НБУ

Национальный банк ввел в обращение новую монету из серии «Вооруженные Силы Украины». Это — памятная монета «Українська бавовна. БПЛА „Vampire“», посвященная мощному многоцелевому дрону Vampire.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Vampire — высокоточный беспилотный летательный аппарат нового поколения, разработанный украинской компанией SkyFall в 2022 году для обеспечения потребностей сил безопасности и обороны в отпоре полномасштабной российской агрессии против Украины.

Первый такой дрон поднялся в воздух ровно три года назад, 6 июля 2022 года. Он имеет шесть винтов, может нести 15 кг боезаряда или другого груза, подниматься на высоту до 500 метров и рекомендуемую дальность полета до 15 км.

Этот украинский гексакоптер зарекомендовал себя как высокоэффективное средство поражения, дистанционного минирования и гуманитарной помощи.

Благодаря универсальности, технологичности и боевой надежности его активно используют подразделения Сил безопасности и обороны Украины, а более миллиона проведенных боевых операций свидетельствуют о его эффективности и надежности.

Как выглядит памятная монета

На ее аверсе изображена испещренная поверхность земли с характерными кратерами от взрывов. В левой части композиции размещены земляные укрепления, что подчеркивает оборонительный характер сопротивления. Справа — подбитый пылающий вражеский танк, символизируя успешное уничтожение вражеской техники. Над этой динамичной картиной поля боя в полете завис силуэт дрона Vampire.

На реверсе монеты изображен гексакоптер Vampire в ключевой момент выполнения боевого задания — в полете при сбросе боеприпаса. Фоном служит стилизованное облако с молниями, символизирующими мощь, скорость и неотвратимость ударов, наносимых этим беспилотником. В верхней части монеты — надпись Vampire.

Дизайн монеты создали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.

Номинал монеты — 5 гривен, тираж — до 75 000 штук (в сувенирной упаковке).

Как ее можно приобрести

С 8 июля 2025 года памятную монету «Українська бавовна. БПЛА Vampire» можно будет приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.

Реализация этой монеты банками-дистрибьюторами будет производиться постепенно, по мере ее отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

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