НБУ выпустил новую монету САУ «Богдана» (фото) — Finance.ua

НБУ выпустил новую монету САУ «Богдана» (фото) Сегодня 13:12 — Личные финансы

НБУ выпустил новую памятную монету, посвященную самоходной артиллерийской установке «Богдана», которая является одним из ключевых элементов артиллерийского потенциала ВСУ.

Об этом сообщает НБУ.

Описание монеты

Тематическое направление нумизматической серии «Вооруженные силы Украины», которая прославляет украинское оружие и его создателей, пополнилось сегодня новой памятной монетой — «Українська бавовна. САУ „Богдана“».

Она посвящена самоходной артиллерийской установке (САУ) «Богдана», которая является одним из ключевых элементов артиллерийского потенциала Вооруженных Сил Украины.

Эта 155-мм гаубица на колесном шасси стала первой украинской САУ, разработанной в соответствии со стандартами НАТО. Боевое крещение прошла в 2022 году в битве за остров Змеиный, продемонстрировав эффективную огневую поддержку украинских военных.

Как выглядит

На ее аверсе изображен абрис острова Змеиный, успешно освобожденного при огневой поддержке самоходной артиллерийской установки «Богдана». Около острова — стилизованные змеи, покидающие территорию, как символ отступления врага.

На реверсе — САУ «Богдана» в момент боевого развертывания на степном ландшафте. На фоне монеты — силуэт портрета Богдана Хмельницкого, символизирующий несокрушимый дух украинского воинства и историческую ось, связанную с прошлым и настоящим в борьбе за независимость.

Дизайн монеты создали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.

Номинал монеты — 5 гривен, тираж — до 75 000 штук (в сувенирной упаковке).

Где купить

С 24 июня памятную монету «Українська бавовна. САУ «Богдана» можно будет приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.

Реализация этой монеты банками-дистрибьюторами (перечень которых представлен ​​на странице официального Интернет-представительства Национального банка) происходит по мере ее отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

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