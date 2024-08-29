ТОП-10 монет мира: украинская монета стала лучшей по итогам международного конкурса (фото) — Finance.ua

ТОП-10 монет мира: украинская монета стала лучшей по итогам международного конкурса (фото) Сегодня 17:00 — Личные финансы

ТОП-10 монет мира: украинская монета стала лучшей по итогам международного конкурса (фото)

Как сообщает Национальный банк, серебряная памятная монета «Сміливість бути. UA» одержала победу в номинации «Лучшая монета о современном событии» и вошла в 10 лучших монет мира по итогам престижного международного монетного конкурса «Монета года».

Об этом сообщил регулятор.

«Гордимся, что украинская нумизматика в очередной раз получает столь высокую международную оценку, и благодарим талантливых художников за идеи, которые поражают мир своей выразительностью и лаконичностью. Памятная монета „Сміливість бути. UA“ — особенная для нас. Ведь отображает то, что объединяет всех украинцев. Это — смелость! Каждый день на протяжении этой войны весь мир с восторгом наблюдает за множеством примеров смелости и силы духа украинцев. Бесспорно, что смелость — быть украинцами. Поэтому на зеркальном фоне нашей монеты каждый сможет увидеть свое лицо и почувствовать себя частью несокрушимой Украины». сказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

О памятной монете «Сміливість бути. UA»

Памятная монета посвящена смелости украинской нации и продолжает серию «Безсмертна моя Україно».

На аверсе монеты изображена стилизованная композиция, символизирующая Украину. Образ нашей Родины воплощен в символе трезубца, находящегося на острие времени, современных трендов, общественных процессов, внимания мира и создания новой мировой истории. На абсолютно зеркальном фоне расположено лезвие меча; сверху — малый Государственный Герб Украины.

В ее реверсе содержится композиция, отражающая феномен смелости и героического сопротивления украинского народа. В центре изображена золотистая звезда, засиявшая новой надеждой (символическая параллель — Вифлеемская заря), которая благодаря невероятной отваге и решимости украинцев разрушила незыблемый идеологический (мифический) «камень-бетон» непобедимости российской армии, что на протяжении многих десятилетий российская пропаганда внушала всему миру. а также вертикальная надпись: СМІЛИВІСТЬ БУТИ. UA.

Памятная монета «Сміливість бути. UA» введена в обращение 23 августа 2023 года.

Характеристики

Номинал монеты — 10 гривен, изготовлена из серебра 925 пробы массой 31,1 г (одна тройская унция). Кроме того, монета украшена локальной позолотой (содержимое золота — не менее 0,9 г). Категория качества чеканки — «специальный анциркулейтед», диаметр — 38,6 мм. Тираж — до 5 000 штук.

Справка Finance.ua:

Международный конкурс «Монета года» ежегодно проводит авторитетное нумизматическое издание World Coin News при поддержке The Journal of East Asian Numismatics. В этом году конкурс состоялся в 41-й раз.

Международные эксперты определяли победителей среди почти 600 монет из 42 стран мира, выпущенных в 2023 году.

На первом этапе конкурса было выбрано 100 лучших монет (по 10 монет в каждой из 10 номинаций), в число которых попали три украинских памятных монеты:

«Сміливість бути. UA» (серебро, номинал 10 гривен) — в номинации «Лучшая монета о современном событии»;

«Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам» (нейзильбер, номинал 5 гривен) — в номинации «Самая художественная монета»;

«Дружба та братство — найбільше багатство» (украино-польский набор из двух серебряных монет номиналом 10 гривен и 10 злотых) — в номинации «Самая вдохновляющая монета».

Сравнить и взять кредит наличными и онлайн в украинских банках и финансовых организациях:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.