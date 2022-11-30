НБУ предлагает обновить условия работы рынка автострахования — Finance.ua

НБУ предлагает обновить условия работы рынка автострахования Вчера 16:46 — Страхование

НБУ предлагает обновить условия работы рынка автострахования

Нацбанк предлагает существенно обновить ЗУ «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств».

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Цель предлагаемых изменений

Ввести качественно новую модель регулирования рынка обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств ( ОСАГО , автогражданка) в соответствии с европейскими стандартами с учетом интересов страхователей и потерпевших.

Это позволит повысить доверие к такому виду страхования и будет способствовать дальнейшему развитию рынка ОСАГО.

Что предлагают

1. Установить новые стандарты качества страхового покрытия.

В частности, ужесточается уровень защиты пострадавших в ДТП путем постепенного (в течение семи лет) повышения максимальных размеров страховой выплаты до размеров, установленных в странах ЕС.

Также предлагается усовершенствовать механизмы выплат в случае причинения вреда в результате ДТП. Так, планируется внедрить систему аннуитетных (регулярных и последовательных) страховых выплат в случае причинения тяжкого вреда здоровью или жизни потерпевших.

Если транспортное средство повреждено, страховая выплата будет рассчитываться без вычета износа стоимости его составных частей и деталей. Это обеспечит полное покрытие затрат на ремонт транспортного средства и приведение его в состояние, которое было до ДТП.

2. Планируется внедрить европейские подходы к формированию стоимости ОСАГО и широкое использование электронных технологий.

В соответствии с практикой европейских стран предлагается отменить действующее государственное регулирование цен по этому виду страхования и ввести определение «справедливой цены» для каждого страхователя. В то же время будет учитываться его персональная история в предыдущих периодах страхования безаварийной эксплуатации транспортного средства или наличия ущерба в прошлом.

Кроме того, планируется расширить и углубить цифровизацию процессов заключения и обслуживания договоров ОСАГО. Так, предусмотрен отказ от заключения договоров ОСАГО в бумажной форме и переход на электронный формат через единую централизованную базу данных договоров по автогражданке.

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3. Предлагается повысить уровень обслуживания клиентов и упростить механизм урегулирования страховых случаев.

В частности, вводится инструмент, побуждающий страховщиков к улучшению сервиса по урегулированию страховых случаев — модель обязательного прямого урегулирования ущерба. Она предусматривает, что потерпевший получит право обращаться за урегулированием страхового события к страховщику, с которым был заключен договор автогражданки. То есть страховщики будут выбирать страховщика, обращая внимание на цену его услуги, качество и скорость ее предоставления.

Также предлагается отменить ограничение максимального размера страховой выплаты при оформлении документов о ДТП через европротокол.

4. Планируется усовершенствовать и осовременить подходы к построению системы управления Моторного (транспортного) страхового бюро и государственного надзора за его деятельностью.

В частности, предусматривается внедрить классическую двухуровневую систему корпоративного управления МТСБУ.

Планируется, что новый закон в случае поддержки Верховной Радой Украины будет введен в действие с 1 января 2024 года одновременно с введением в действие нового Закона Украины «О страховании» и будет включать переходный период на согласование участниками рынка автотранспортного страхования своей деятельности с его положениями.

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