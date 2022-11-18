МТСБУ повысило стоимость полисов «Зеленой карты» — Finance.ua

МТСБУ повысило стоимость полисов «Зеленой карты» Сегодня 09:01 — Страхование

МТСБУ повысило стоимость полисов «Зеленой карты»

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) с 17 ноября 2022 года повысило тарифы на полисы « Зеленая карта » для выезжающих за границу на 6,9%.

Об этом сообщается на сайте Бюро.

Согласно сообщению, последнее изменение тарифов было 3 октября 2022 г. в сторону снижения на 5,5%, а перед этим (26 июля) — в сторону повышения на 26,3%.

Полисы «Зеленая карта» реализуются с 2009 года двух видовячсит 9: вся Европа, Молдова. Также с 1 января 2016 года украинские полисы «Зеленая карта» начали действовать на территории Азербайджана.

Стоимость «Зеленой карты» в Украине на 15 дней для поездок по Европе:

для легковых автомобилей повышается до 923 грн (ранее — 863 грн);

для автобусов — до 3,469 тыс. грн (3,244 тыс. грн);

для грузовых автомобилей — до 2,178 тыс. грн (2,037 тыс. грн.).

Стоимость «Зеленой карты» на один месяц:

для легковых автомобилей теперь составляет 1,470 тыс. грн (против 1,375 тыс. грн ранее);

автобусов — 4,818 тыс. грн (4,506 тыс. грн);

грузовиков — 2,891 тыс. грн (2,703 тыс. грн).

Полугодовые и годовые полисы «Зеленая карта»:

для легковых автомобилей теперь будет стоить 6,525 тыс. грн и 8,079 тыс. грн соответственно;

для автобусов —16,866 тыс. грн и 31,323 тыс. грн;

для грузовых автомобилей —13,685 тыс. грн и 25,829 тыс. грн.

Стоимость полисов для поездок в Азербайджан и Молдову для легковых автомобилей:

на 15 дней составит 672 грн (ранее 629 грн);

на один месяц — 989 грн (925 грн);

на полгода —2,268 тыс. грн (2,121 тыс. грн);

на год — 3230 тыс. грн. (3,102 тыс. грн.)

Размеры единых страховых платежей по договорам международного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств установлены в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 6 января 2005 г. и определены в евро.

Справка Finance.ua:

«Зеленая карта» — система страховой защиты пострадавших в ДТП независимо от страны их места жительства и страны регистрации транспортного средства;

«Зеленая карта» распространяется на территорию 44 стран Европы, Азии и Африки;

Зеленая карта и другие: какая страховка необходима для пересечения границы во время войны.



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