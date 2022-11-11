За несвоевременное продление автогражданки предлагают автоматически штрафовать: законопроект — Finance.ua

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За несвоевременное продление автогражданки предлагают автоматически штрафовать: законопроект

Личные финансы
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За несвоевременное продление автогражданки предлагают автоматически штрафовать: законопроект
За несвоевременное продление автогражданки предлагают автоматически штрафовать: законопроект
8 ноября в ВРУ зарегистрирован законопроект № 8192 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и некоторых законодательных актов Украины по автоматической фиксации правонарушений в сфере обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств».
В чем проблема? Как говорится в пояснительной записке к документу, на практике довольно часто бывают случаи, когда владельцы транспортных средств заключают новый договор гражданско-правовой ответственности после истечения определенного времени со дня окончания действия предварительного договора. Таким образом, остаются незащищенными законные права лиц, попавших в дорожно-транспортное происшествие.
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Цель законопроекта — автоматическая фиксация правонарушений законодательства о наличии договора ОСАГО владельцев наземных транспортных средств. По мнению авторов документа, это уменьшит количество случаев отсутствия полиса гражданско-правовой ответственности и повысит заинтересованность владельца автомобиля в оформлении такого полиса, ведь это гарантирует возмещение ущерба, причиненного потерпевшим лицам.

Что именно предлагается:

  • дополнить КУоАП новой статьей 14-4, которая устанавливает административную ответственность за невыполнение требований законодательства об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств;
  • установить обязанность заключения договора гражданско-правовой ответственности владельцев всех наземных транспортных средств, даже не участвующих в дорожном движении.

Как будут наказывать нарушителей

За несоблюдение требований по заключению владельцем транспортного средства договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств предусмотрено наложение штрафа в размере 20 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (н.м.д.г.).
Повторное в течение года совершение такого нарушения, но не ранее пятнадцати дней со дня вручения постановления о наложении административного взыскания за такое нарушение, будет штрафоваться в размере 50 н.м.д.г.
Третье и последующие в течение года совершение нарушения, но не ранее пятнадцати дней со дня вручения постановления о наложении предварительных административных взысканий за такое нарушение, влечет за собой наложение штрафа в размере 100 н.м.д.г.
Несоблюдение требований по заключению владельцем транспортного средства договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, выявленное соответствующими подразделениями Национальной полиции при оформлении материалов ДТП, повлечет за собой штраф в размере 500 н.м.д.г.
Кстати, выбрать обязательное страхование автогражданской ответственности можно прямо на Finance.ua.

Выбрать полис ОСАГО 🚗

По материалам:
Finance.ua
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