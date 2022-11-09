Какие подержанные автомобили продаются в Украине быстрее всего — Finance.ua

Какие подержанные автомобили продаются в Украине быстрее всего Сегодня 20:06 — Личные финансы

Какие подержанные автомобили продаются в Украине быстрее всего

Одним из важнейших показателей при продаже авто является его ликвидность — то есть как быстро его можно продать. Команда Института исследований авторынка совместно с Auto.Ria определила, за какое время фактически продаются подержанные легковушки разных ценовых групп.

Об исследовании. Данные, которые использовались для исследования, свежие и покрывают временной отрезок за прошедшие два месяца. Во внимание брали только предложения с предоставленным владельцем VIN-кодом автомобиля, а таких большинство — 92,3% из всех актуальных объявлений, и на их основе было определено среднее время в днях, прошедших с даты создания предложения, до момента, когда оно было удалено с пометкой «авто продано». Всего обработано более 100 тысяч таких объявлений в ценовом диапазоне от $1000 до $50 000.

Что продается быстрее

Самое большое предложение на украинском авторынке составляют объявления продажи автомобилей стоимостью от 2 до 13 тысяч долларов. Таких предложений в каждом из диапазонов зафиксировано более 5 тысяч. Самая высокая концентрация объявлений, где их более 10 тысяч для каждой ценовой группы, находится в ценовом диапазоне от $4 до $9 тысяч.

Проанализировав среднее время продажи легковых автомобилей для каждой отдельной ценовой группы, эксперты Института исследований авторынка сделали несколько важных выводов.

Четкий, почти прямолинейный рост времени продаж наблюдается с самого начала ценового диапазона, где, собственно, и совершается наибольшее количество сделок, что в результате дает высокую статистическую точность результата. Этот рост продолжается фактически до отметки на шкале цен в $20 000, после чего ломаная становится более волнистой. Очевидно, из-за большего количества данных: чем меньше информации об объявлении в ценовом диапазоне — тем выше вероятность возникновения погрешностей.

Самые дешевые транспортные средства продаются быстрее. Автомобили из начального ценового сегмента, до $3000, в среднем ожидают продажи от 7 до 13 дней. Легковушки из наиболее насыщенной части рынка (диапазон цен от $4 до 9$ тысяч) в среднем находят нового собственника за 18 дней. И дальше, вместе с ростом цены автомобиля, понемногу увеличивается время, необходимое для его продажи: до 19-37 дней (27 в среднем). Отдельно следует обратить внимание на «проседание» кривой со временем продажи около отметок $12-$13 тысяч. Эта часть рынка обычно насыщена прибывшими из стран Америки легковушками и имеет ряд преимуществ (пробег, год выпуска, цена) перед аналогичными или подобными европейскими моделями. Конечно, у них есть и недостатки, а именно «аукционное» прошлое, то есть получили определенные повреждения, и потому были проданы за океаном «с молотка» существенно дешевле, чем авто без дефектов. Однако интерес к ним достаточно высок, и продаются такие, о чем свидетельствуют приведенные данные, несколько быстрее.

Что в итоге

Меньше всего времени на продажу требуют самые дешевые легковушки, от 7 до 13 дней в среднем.

В масс-маркете, то есть том сегменте рынка, где наибольшее количество предложений и самая высокая частота сделок купли-продажи, среднее время для обмена ключей на деньги составляет 17 дней.

С ростом цены подержанной легковушки, растет и время, нужное для того, чтобы найти покупателя на него. Что, наконец, вполне логично, ведь в Украине большинство автомобилей с пробегом покупаются за наличные, без кредитной поддержки от банков или других финансовых учреждений, соответственно есть меньшее количество потенциальных покупателей, которым по силам накопить сумму более 15-20 тысяч долларов.

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