НБУ подтвердил планы ужесточить контроль за возвратом валютной выручки — Finance.ua

НБУ подтвердил планы ужесточить контроль за возвратом валютной выручки Сегодня 11:47 — Валюта

НБУ подтвердил планы ужесточить контроль за возвратом валютной выручки

Национальный банк Украины действительно рассматривает возможность сокращения срока возврата валютной выручки экспортерами, однако только для определенных отраслей и товаров, которые будет определять Кабинет министров.

Об этом в пресс-службе НБУ сообщили в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

«В настоящее время рассматривается вопрос уменьшения предельных сроков расчетов по экспортным операциям для отдельных товаров и отраслей с целью минимизации рисков невозврата валютной выручки. В то же время принятие такого решения требует представления в НБУ рекомендаций со стороны Кабинета министров Украины, согласно закону о валюте», — подтвердили в НБУ.

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По оценкам Нацбанка, объем невозвращенной валютной выручки с начала полномасштабного вторжения рф составляет около $8 млрд и оказывает «ощутимое влияние на платежный баланс». В Нацбанке уточнили, что речь идет не только о выручке от экспорта зерновых, но и о невозвращенной валютной выручке в целом.

Регулятор пояснил, что согласно закону о валюте НБУ может устанавливать предельные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям в целом для всех субъектов, но при этом нет полномочий устанавливать исключения и особенности по предельным срокам для отдельных товаров или отраслей экономики.

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«Устанавливать сокращенные (отличающиеся от общих) сроки расчетов по операциям по экспорту отдельных товаров НБУ может только по представлению Кабмина», — подчеркнули в Нацбанке.

Там объяснили, что именно правительство имеет возможности и наделено полномочиями определять приоритеты, основываясь на анализе предложений профильных министерств, в частности, учитывая производственный цикл, особенности логистики по отдельным товарам/отраслям экономики и особенности ведения внешнеэкономической деятельности отдельными категориями бизнеса в условиях военного положения.

В Нацбанке добавили, что для противодействия «черному экспорту» регулятор уже усилил дисциплину банков по валютному надзору за такими операциями, а также укрепил коммуникацию с Государственной налоговой службой и Государственной таможенной службой.

Напомним, ранее мы сообщали, что Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития призвал Кабинет министров и Национальный банк отказаться от намерения снизить срок возврата валютной выручки для экспортеров со 180 до 90 дней.

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Фінансовий клуб По материалам:

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