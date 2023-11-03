НБУ подтвердил планы ужесточить контроль за возвратом валютной выручки — Finance.ua
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НБУ подтвердил планы ужесточить контроль за возвратом валютной выручки

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НБУ подтвердил планы ужесточить контроль за возвратом валютной выручки
НБУ подтвердил планы ужесточить контроль за возвратом валютной выручки
Национальный банк Украины действительно рассматривает возможность сокращения срока возврата валютной выручки экспортерами, однако только для определенных отраслей и товаров, которые будет определять Кабинет министров.
Об этом в пресс-службе НБУ сообщили в комментарии агентству Интерфакс-Украина.
«В настоящее время рассматривается вопрос уменьшения предельных сроков расчетов по экспортным операциям для отдельных товаров и отраслей с целью минимизации рисков невозврата валютной выручки. В то же время принятие такого решения требует представления в НБУ рекомендаций со стороны Кабинета министров Украины, согласно закону о валюте», — подтвердили в НБУ.
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По оценкам Нацбанка, объем невозвращенной валютной выручки с начала полномасштабного вторжения рф составляет около $8 млрд и оказывает «ощутимое влияние на платежный баланс». В Нацбанке уточнили, что речь идет не только о выручке от экспорта зерновых, но и о невозвращенной валютной выручке в целом.
Регулятор пояснил, что согласно закону о валюте НБУ может устанавливать предельные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям в целом для всех субъектов, но при этом нет полномочий устанавливать исключения и особенности по предельным срокам для отдельных товаров или отраслей экономики.
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«Устанавливать сокращенные (отличающиеся от общих) сроки расчетов по операциям по экспорту отдельных товаров НБУ может только по представлению Кабмина», — подчеркнули в Нацбанке.
Там объяснили, что именно правительство имеет возможности и наделено полномочиями определять приоритеты, основываясь на анализе предложений профильных министерств, в частности, учитывая производственный цикл, особенности логистики по отдельным товарам/отраслям экономики и особенности ведения внешнеэкономической деятельности отдельными категориями бизнеса в условиях военного положения.
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В Нацбанке добавили, что для противодействия «черному экспорту» регулятор уже усилил дисциплину банков по валютному надзору за такими операциями, а также укрепил коммуникацию с Государственной налоговой службой и Государственной таможенной службой.
Напомним, ранее мы сообщали, что Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития призвал Кабинет министров и Национальный банк отказаться от намерения снизить срок возврата валютной выручки для экспортеров со 180 до 90 дней.
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По материалам:
Фінансовий клуб
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