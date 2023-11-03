Правительство улучшило прогноз курса доллара в проекте бюджета-2024 — Finance.ua

Правительство улучшило прогноз курса доллара в проекте бюджета-2024
Кабинет министров подал в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2024 год ко второму чтению. Правительство уточнило прогноз, в частности, что касается курса гривны к доллару, инфляции и валового внутреннего продукта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект № 10 000.
В прогнозе на 2024 год был скорректирован в сторону уменьшения показатель потребительской инфляции — с 10,8% до 9,7% (в расчете декабрь к декабрю).
«Уточнение произошло на фоне изменения предположений относительно курса гривны — в среднем за год 40,7 гривен за доллар ко второму чтению по сравнению с 41,4 гривен за доллар в предыдущем прогнозе», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Правительство также ожидает менее значительную девальвацию гривны в 2023 году — 38,6 гривен за доллар по сравнению с 40,2 гривен за доллар на первое чтение.
Инфляция и рост ВВП
Также было уточнено ожидание роста потребительских цен в текущем году в сторону уменьшения — с 14,7% в предыдущем прогнозе до 7,1% в новом прогнозе.
Кабмин также ожидает скорейшее восстановление реального ВВП в 2023 году — до 5% по сравнению с 2,8% в предыдущем прогнозе.
Прогноз роста реального ВВП на 2024 год был снижен до 4,6% ко второму чтению по сравнению с 5,0% на первое чтение, в том числе с учетом изменения предположения продолжительности войны (на протяжении 2024 года), логистики (ограниченность полноценного пользования морскими портами) и миграционных процессов
и т. д.
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