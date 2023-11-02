Обвалится ли курс доллара в Украине: свежий прогноз эксперта — Finance.ua

Обвалится ли курс доллара в Украине: свежий прогноз эксперта Сегодня 12:00 — Валюта

Обвалится ли курс доллара в Украине: свежий прогноз эксперта

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин уверен, что курс доллара в Украине в ближайшее время будет колебаться на наличном валютном рынке, но в пределах 38 грн/долл., передает 24 канал

«Конечно, курс может и дальше опуститься. Но это в том случае, когда на межбанке будет укрепляться гривна», — отметил он.

По его словам, ситуация на валютном рынке сейчас стабильная.

«У Нацбанка достаточно сильные позиции в золотовалютных резервах, он полностью контролирует рынок. Таким образом, на межбанке мы видим достаточно стабильный тренд. Кроме того, регулятор в среднем примерно еженедельно делает валютные интервенции на 680 миллионов долларов. И при этом курс продолжает снижаться. Впрочем, наличный рынок живет своей жизнью», — сказал эксперт.

УНІАН По материалам:

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