Обвалится ли курс доллара в Украине: свежий прогноз эксперта — Finance.ua
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Обвалится ли курс доллара в Украине: свежий прогноз эксперта

Валюта
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Обвалится ли курс доллара в Украине: свежий прогноз эксперта
Обвалится ли курс доллара в Украине: свежий прогноз эксперта
Финансовый аналитик Андрей Шевчишин уверен, что курс доллара в Украине в ближайшее время будет колебаться на наличном валютном рынке, но в пределах 38 грн/долл., передает 24 канал.
«Конечно, курс может и дальше опуститься. Но это в том случае, когда на межбанке будет укрепляться гривна», — отметил он.
По его словам, ситуация на валютном рынке сейчас стабильная.
«У Нацбанка достаточно сильные позиции в золотовалютных резервах, он полностью контролирует рынок. Таким образом, на межбанке мы видим достаточно стабильный тренд. Кроме того, регулятор в среднем примерно еженедельно делает валютные интервенции на 680 миллионов долларов. И при этом курс продолжает снижаться. Впрочем, наличный рынок живет своей жизнью», — сказал эксперт.
По материалам:
УНІАН
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