НБУ пересмотрит стратегию действий в условиях военного положения — Finance.ua
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НБУ пересмотрит стратегию действий в условиях военного положения

Казна и Политика
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НБУ пересмотрит стратегию действий в условиях военного положения
НБУ пересмотрит стратегию действий в условиях военного положения
Национальный банк Украины приступил к формированию обновленной стратегии, которая будет учитывать переход в «фазу длительной войны» и необходимость дальнейшего восстановления.
Об этом глава Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил в Facebook.
«НБУ как архитектор финансового рынка не может и в дальнейшем следовать стратегии „мирного времени“, мы должны реагировать на вызовы и формировать обновленную стратегию, держа в поле зрения два направления: „стратегию противостояния“, так как мы перешли в фазу длительной войны и „стратегию восстановления“, ведь впереди победа и необходимость быстрого восстановления», — написал Пышный.
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Он также отметил, что также планируется проанализировать работу регулятора за 2022 год.
«Ключевой вывод — совместными усилиями мы должны избежать монетизации дефицита бюджета в этом году. Эмиссия может показаться простым и быстрым решением, чудодейственным лекарством. Но лекарство не может быть губительнее болезни. И в этом вопросе наш подход неизменен. Мы должны планировать меры, предвидеть риски и управлять этим кризисом», — подчеркнул глава НБУ.
Он также подтвердил намерение регулятора с апреля этого года начать проведение оценки банков.
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«Вопросов, требующих ответов, предостаточно: миссия системно важных банков — учитывая приоритеты, роль государственных банков, вопросы NPL, возникшие в результате войны, поддержка ВПК, кредитование ММСБ, доступность финансовых услуг», — перечислил Пышный.
Он добавил, что планировать восстановление Украины необходимо с учетом перспективной бизнес-модели страны.
«Мы четко определим роль Национального банка в этом процессе, принимая на себя инициативу и формируя повестку дня необходимых изменений», — отметил глава НБУ.

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По материалам:
Фінансовий клуб
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