ТОП-10 самых прибыльных банков Украины: кто зарабатывает больше всех — Finance.ua

ТОП-10 самых прибыльных банков Украины: кто зарабатывает больше всех Сегодня 10:06 — Фондовый рынок

ТОП-10 самых прибыльных банков Украины: кто зарабатывает больше всех

В начале полномасштабного вторжения существовал большой риск коллапса украинской банковской системы. Несмотря на это, по итогам 2022 года большинство банков в стране устояли, а некоторые даже смогли улучшить показатели по сравнению с 2021 годом и ворваться в топ-10 самых прибыльных финучреждений.

Об этом свидетельствует аналитика Опендатабот

Общая прибыль банков в 2022 году составила 24,7 млрд грн. Это более чем в 3 раза меньше по сравнению с 2021 годом — тогда банки в Украине заработали 77,5 млрд грн.

В год полномасштабного вторжения в стране стало на 4 банка меньше. Так, два финансовых учреждения — Мегабанк и Сич — обанкротились, а два банка с российскими корнями — Проминвестбанк и Сбербанк, которому не помогло даже переименование, были закрыты. В Украине осталось 67 банков.

Что со счетами финучреждений

Приблизительно две трети банков (46 из 67) закончили 2022 год с положительным балансом. Их общая прибыль составила 45,5 млрд в год.

Более половины прибыли всех украинских банков приходится на государственный ПриватБанк — 66% или 30,2 млрд грн. Однако по сравнению с 2021 годом его прибыль уменьшилась на 14% (2021 — 35 млрд грн, 2022 — 30,2 млрд грн.)

Топ-10 банков заработали 95% от всей прибыли банков с положительным балансом.

Рейтинг самых прибыльных и убыточных

В первой десятке с топа 2021 года в прошлом году остались лишь 4 финучреждения. ПриватБанк — по-прежнему первое место, Ситибанк улучшил свои результаты и с конца топа переместился на позицию С, а Райффайзен, напротив, спустился с «серебра» аж на 5 место. Наиболее устойчивым оказался ОТП банк — как и год назад, остался на 8 позиции.

Важно, что в год полномасштабной войны украинцы стали больше доверять государственным банкам. Их доля в общей прибыли увеличилась с 55% до 68% в год.

Почти треть или 21 банк получил убыток в размере 20,8 млрд грн.

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Наихудшие результаты у банковской группы с иностранным капиталом, у них отрицательный общий баланс на конец 2022 года (-51 млн грн).

Лидером среди банков с иностранным капиталом с прибылью 3,5 млрд грн стал УкрСиббанк, который за 2022 год улучшил свои результаты более чем в 2 раза. Имея в 2021 году 1,48 млрд грн прибыли, он занимал 12 место.

Укрсиббанк вместе с Райффайзен банком (1,55 млрд грн) и Ситибанком (2,8 млрд грн) заработали 84% всей прибыли банков с иностранным капиталом с положительным балансом.

3 47 банков с частным капиталом большинство — 74% — закончили 2022 год с положительным балансом. Их общая прибыль составила 5,2 млрд грн. Остальные банки получили убытки в размере 1,73 млрд грн.

Больше всего среди банков с частным капиталом заработал в 2022 году Универсал банк — 2,4 млрд грн. Это почти половина — 46% — от всей прибыли частных банков с положительным балансом.

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