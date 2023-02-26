Что будет с ипотекой и другими кредитами в 2023 году - прогноз банкиров — Finance.ua

Что будет с ипотекой и другими кредитами в 2023 году - прогноз банкиров Сегодня 11:00 — Кредит&Депозит

Что будет с ипотекой и другими кредитами в 2023 году - прогноз банкиров

Кредитная активность банков восстанавливается после полного провала в течение 2022 года, однако ипотечные кредиты по-прежнему будут выдавать лишь некоторые банки, то есть, массово кредиты на приобретение жилья предлагаться в 2023 году не будут.

Об этом пишет Фокус.

Сегодня многие банки предлагают кредиты наличными и кредитные карты, но уже есть ряд предложений и по автокредитованию, и по ипотеке.

«Постепенно небольшими шагами возобновляется кредитование по счетам (овердрафтам) и кредитным карточкам. Также наблюдается возобновление и автокредитования. Банки в нынешних условиях применяют более аккуратные подходы с целью нивелирования дополнительных рисков», — отмечает Александр Супрунович, директор департамента розничных клиентов Кредобанка

По мнению главы правления Юнекс Банка Ивана Свитека, кредитование населения сегодня идет достаточно активно.

«Банки и небанковские учреждения сосредоточены, прежде всего, на небольших кредитах наличными и карточных лимитах, поскольку эти продукты могут существовать в условиях дороговизны ресурсов. Что касается более сложных продуктов, как ипотека, автокредитование, то будут сделаны только очень осторожные шаги», — прогнозирует Иван Свитек.

По данным НБУ, в 2022 году банки выдали 2009 ипотечных кредитов на общую сумму 1,96 млрд грн. По сравнению с 2021 годом новое ипотечное кредитование сократилось в 5,3 раза по количеству договоров и в 4,3 раза в денежном измерении.

В октябре прошлого года Кабмин запустил программу льготного ипотечного кредитования «єОселя», и эксперты ожидают, что большинство новых кредитов в 2023 году будет выдано именно в рамках государственной кредитной программы.

Партнерами по данной программе являются пять украинских банков — это Ощадбанк , Приватбанк, Укргазбанк, Скай банк и банк «Глобус».

«Ипотека может постепенно восстанавливаться по государственным программам. Но на большие объемы пока рассчитывать не стоит. Даже несколько миллиардов ипотечных кредитов в этом году — это уже будет успех программы «єОселя», — уверен Евгений Дубогрыз.

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Фокус По материалам:

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