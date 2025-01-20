НБУ озвучил позицию относительно раскрытия банковской тайны — Finance.ua

НБУ озвучил позицию относительно раскрытия банковской тайны Сегодня 10:05

НБУ озвучил позицию относительно раскрытия банковской тайны

Национальный банк Украины отрицает предоставление бесконтрольного и неограниченного внесудебного доступа к банковской тайне для любого органа.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Значение института банковской тайны не менее важно, чем определенный в Конституции принцип презумпции невиновности, которая составляет фундамент доверия в обществе. Национальный банк каждый раз отмечает безусловную важность сохранения института банковской тайны с целью гарантирования защиты тайной информации о клиентах банков, по сути их собственной конфиденциальной информации, с целью сохранения доверия к банковской системе на высоком уровне», — отметил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный.

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В пресс-службе отмечают, что устойчивость банковской системы зависит от уровня правовой защищенности банковской тайны. Банки в соответствии с положениями законодательства являются гарантами тайны банковского счета, операций по счету и сведений о клиенте (статья 1076 Гражданского кодекса Украины).

Как это работает сейчас

Если проследить за эволюцией подхода к банковской тайне в Законе Украины «О банках и банковской деятельности», становится очевидным, что при наличии обоснованного запроса заинтересованного государственного органа Национальный банк занимает конструктивную позицию по возможности пересмотра норм закона, но исключительно с определением ограниченного характера круга лиц, целесообразного объема раскрытия банковской тайны без решения суда для государственных органов для выполнения ими предусмотренных законом функций.

По решению суда правоохранители и налоговые органы могут получить доступ к информации, содержащей банковскую тайну, но для этого им необходимо привести доводы обоснованности, целесообразности и наличия оснований получения такой информации, что является важным предохранителем для ограничения доступа контролирующих органов к частной информации о человеке.

Евроинтеграция

В Нацбанке говорят, что определение границ правовой охраны банковской тайны всегда требует тщательного взвешивания частного и публичного интересов:

с одной стороны — право клиента банка на конфиденциальность,

с другой — общеобщественные интересы, в том числе предупреждение и расследование преступной деятельности.

«Важно подчеркнуть, что общественно значимая цель не оправдывает разглашение банковской тайны автоматически и в каждом случае» , — говорится в сообщении регулятора.

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В странах Европейского Союза защита частной собственности, в том числе персональных финансовых данных, является неотъемлемой частью верховенства права. Любое необоснованное расширение доступа к банковской информации ставит под угрозу фундаментальные права граждан и противоречит европейским ценностям.

«Следовательно, чтобы отвечать действующим требованиям ЕС по обмену конфиденциальной информацией в банковской сфере, Украина приближает свое законодательство к практике ЕС и совершенствует правовую защиту персональных данных и банковской тайны», — подчеркивают в Нацбанке.

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