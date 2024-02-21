Нацбанк предлагает изменить правила раскрытия банковской тайны — Finance.ua

Нацбанк предлагает изменить правила раскрытия банковской тайны Сегодня 15:05 — Казна и Политика

Нацбанк предлагает изменить правила раскрытия банковской тайны

Национальный банк Украины предлагает внести изменения в правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Для чего это необходимо

Изменения связаны с необходимостью приведения Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны в соответствие со статьями 62, 622 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» и усовершенствования порядка раскрытия информации, составляющей банковскую тайну.

Что предлагает Нацбанк:

дополнить перечень информации, которая составляет банковскую тайну и раскрывается банками по запросам уполномоченных государственных органов;

уточнить вид информации, которая составляет банковскую тайну и которую имеет право предоставлять Национальный банк Украины Фонду гарантирования вкладов физических лиц;

уточнить виды проверок, осуществляемых Национальным банком Украины, во время проведения которых банки обязаны предоставлять документы и их копии, содержащие информацию, составляющую банковскую тайну.

Что такое банковская тайна

Согласно украинскому законодательству, в перечень информации, являющейся банковской тайной, входит информация как о физлицах, так и о юрлицах, также это касается информации, полученной при оценке кредитоспособности физического лица, которая намерена взять потребительский кредит у банка.

Банковской тайной является вся информация, которую клиент доверил банку:

счета клиента;

операции по счетам;

депозиты;

доходы;

имущество;

коммерческая деятельность

Работники банка обязательно подписывают обязательства по сохранению банковской тайны. Руководители и служащие банков обязаны не разглашать и не использовать с выгодой для себя или третьих лиц конфиденциальную информацию, которая стала известна им при исполнении своих служебных обязанностей.

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