Нацбанк предлагает изменить правила раскрытия банковской тайны — Finance.ua

Нацбанк предлагает изменить правила раскрытия банковской тайны
Национальный банк Украины предлагает внести изменения в правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Для чего это необходимо
Изменения связаны с необходимостью приведения Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны в соответствие со статьями 62, 622 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» и усовершенствования порядка раскрытия информации, составляющей банковскую тайну.
Что предлагает Нацбанк:
- дополнить перечень информации, которая составляет банковскую тайну и раскрывается банками по запросам уполномоченных государственных органов;
- уточнить вид информации, которая составляет банковскую тайну и которую имеет право предоставлять Национальный банк Украины Фонду гарантирования вкладов физических лиц;
- уточнить виды проверок, осуществляемых Национальным банком Украины, во время проведения которых банки обязаны предоставлять документы и их копии, содержащие информацию, составляющую банковскую тайну.
Что такое банковская тайна
Согласно украинскому законодательству, в перечень информации, являющейся банковской тайной, входит информация как о физлицах, так и о юрлицах, также это касается информации, полученной при оценке кредитоспособности физического лица, которая намерена взять потребительский кредит у банка.
Банковской тайной является вся информация, которую клиент доверил банку:
- счета клиента;
- операции по счетам;
- депозиты;
- доходы;
- имущество;
- коммерческая деятельность
Работники банка обязательно подписывают обязательства по сохранению банковской тайны. Руководители и служащие банков обязаны не разглашать и не использовать с выгодой для себя или третьих лиц конфиденциальную информацию, которая стала известна им при исполнении своих служебных обязанностей.
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