Нацбанк предлагает изменить правила раскрытия банковской тайны — Finance.ua

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Нацбанк предлагает изменить правила раскрытия банковской тайны

Казна и Политика
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Нацбанк предлагает изменить правила раскрытия банковской тайны
Нацбанк предлагает изменить правила раскрытия банковской тайны
Национальный банк Украины предлагает внести изменения в правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны.
Об этом сообщается на сайте НБУ.

Для чего это необходимо

Изменения связаны с необходимостью приведения Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны в соответствие со статьями 62, 622 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» и усовершенствования порядка раскрытия информации, составляющей банковскую тайну.

Что предлагает Нацбанк:

  • дополнить перечень информации, которая составляет банковскую тайну и раскрывается банками по запросам уполномоченных государственных органов;
  • уточнить вид информации, которая составляет банковскую тайну и которую имеет право предоставлять Национальный банк Украины Фонду гарантирования вкладов физических лиц;
  • уточнить виды проверок, осуществляемых Национальным банком Украины, во время проведения которых банки обязаны предоставлять документы и их копии, содержащие информацию, составляющую банковскую тайну.

Что такое банковская тайна

Согласно украинскому законодательству, в перечень информации, являющейся банковской тайной, входит информация как о физлицах, так и о юрлицах, также это касается информации, полученной при оценке кредитоспособности физического лица, которая намерена взять потребительский кредит у банка.
Банковской тайной является вся информация, которую клиент доверил банку:
  • счета клиента;
  • операции по счетам;
  • депозиты;
  • доходы;
  • имущество;
  • коммерческая деятельность
Работники банка обязательно подписывают обязательства по сохранению банковской тайны. Руководители и служащие банков обязаны не разглашать и не использовать с выгодой для себя или третьих лиц конфиденциальную информацию, которая стала известна им при исполнении своих служебных обязанностей.

Банки особо заинтересовались оборотом денег своих клиентов 🔍

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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