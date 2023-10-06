НБУ отозвал банковскую лицензию и поставил на ликвидацию Укрстройнвестбанк — Finance.ua

НБУ отозвал банковскую лицензию и поставил на ликвидацию Укрстройнвестбанк
Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «Украинский строительно-инвестиционный банк».
Соответствующее решение № 350-рш НБУ принял 5 октября.
НБУ решил ликвидировать Укрстройинвестбанк, учитывая соответствующее предложение Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Национальный банк 7 сентября признал Укрстройинвестбанк неплатежеспособным в связи с невыполнением банком требования по устранению нарушений банковского законодательства, нормативно-правовых актов НБУ в течение определенного срока после отнесения банка к категории проблемных.
Менеджмент и владельцы не приняли надлежащих мер по предотвращению наступления неплатежеспособности Укрстройинвестбанка.
Нацбанк отметил, что доля финучреждения составила 0,04% от активов платежеспособных банков по состоянию на 1 сентября 2023 года, следовательно, отнесение Укрстройинвестбанка к категории неплатежеспособных не влияет на стабильность банковского сектора Украины.
Каждый вкладчик Укрстройинвестбанка получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка, кроме случаев, предусмотренных в части четвертой статьи 26 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».
В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам Укрстройинвестбанка по состоянию на 1 сентября 2023 года составляет 606 млн грн.
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