НБУ отозвал банковскую лицензию и поставил на ликвидацию Укрстройнвестбанк — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ отозвал банковскую лицензию и поставил на ликвидацию Укрстройнвестбанк

Фондовый рынок
68
НБУ отозвал банковскую лицензию и поставил на ликвидацию Укрстройнвестбанк
НБУ отозвал банковскую лицензию и поставил на ликвидацию Укрстройнвестбанк
Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «Украинский строительно-инвестиционный банк».
Соответствующее решение № 350-рш НБУ принял 5 октября.
НБУ решил ликвидировать Укрстройинвестбанк, учитывая соответствующее предложение Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Национальный банк 7 сентября признал Укрстройинвестбанк неплатежеспособным в связи с невыполнением банком требования по устранению нарушений банковского законодательства, нормативно-правовых актов НБУ в течение определенного срока после отнесения банка к категории проблемных.
Читайте также
Менеджмент и владельцы не приняли надлежащих мер по предотвращению наступления неплатежеспособности Укрстройинвестбанка.
Нацбанк отметил, что доля финучреждения составила 0,04% от активов платежеспособных банков по состоянию на 1 сентября 2023 года, следовательно, отнесение Укрстройинвестбанка к категории неплатежеспособных не влияет на стабильность банковского сектора Украины.
Место для вашей рекламы
Каждый вкладчик Укрстройинвестбанка получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка, кроме случаев, предусмотренных в части четвертой статьи 26 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».
В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам Укрстройинвестбанка по состоянию на 1 сентября 2023 года составляет 606 млн грн.

Налогообложение банковских «сверхприбылей»: причины и последствия 🧐

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.