НБУ отозвал банковскую лицензию и поставил на ликвидацию Укрстройнвестбанк — Finance.ua

НБУ отозвал банковскую лицензию и поставил на ликвидацию Укрстройнвестбанк Сегодня 10:03 — Фондовый рынок

НБУ отозвал банковскую лицензию и поставил на ликвидацию Укрстройнвестбанк

Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «Украинский строительно-инвестиционный банк».

Соответствующее решение № 350-рш НБУ принял 5 октября.

НБУ решил ликвидировать Укрстройинвестбанк , учитывая соответствующее предложение Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

7 сентября признал Укрстройинвестбанк неплатежеспособным в связи с невыполнением банком требования по устранению нарушений банковского законодательства, нормативно-правовых актов НБУ в течение определенного срока после отнесения банка к категории проблемных. Национальный банкв связи с невыполнением банком требования по устранению нарушений банковского законодательства, нормативно-правовых актов НБУ в течение определенного срока после отнесения банка к категории проблемных.

Читайте также Новак назвал условия, при которых Украина получит успешную банковскую систему

Менеджмент и владельцы не приняли надлежащих мер по предотвращению наступления неплатежеспособности Укрстройинвестбанка.

Нацбанк отметил, что доля финучреждения составила 0,04% от активов платежеспособных банков по состоянию на 1 сентября 2023 года, следовательно, отнесение Укрстройинвестбанка к категории неплатежеспособных не влияет на стабильность банковского сектора Украины.

Каждый вкладчик Укрстройинвестбанка получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка, кроме случаев, предусмотренных в части четвертой статьи 26 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам Укрстройинвестбанка по состоянию на 1 сентября 2023 года составляет 606 млн грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.