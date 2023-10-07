Новак назвал условия, при которых Украина получит успешную банковскую систему — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Новак назвал условия, при которых Украина получит успешную банковскую систему

Казна и Политика
27
Новак назвал условия, при которых Украина получит успешную банковскую систему
Новак назвал условия, при которых Украина получит успешную банковскую систему
Основой успешного развития банковской системы являются четкие правила финансового мониторинга, понятные всем правила работы и единые требования к финансовым структурам.
Такое мнение высказал экономист Андрей Новак.
«Основа банковской системы, ее успешного развития — понятные и единые для всех правила работы и требования к финансовым учреждениям и четкие правила финансового мониторинга», — считает он.
Сейчас, считает Новак, для развития украинской банковской системы ключевое условие — завершение войны победой Украины. Ведь во время войны, кроме сугубо физических рисков вроде обстрелов и финансовых рисков, «добавляются риски миграции — не только граждан, но и релокации бизнеса, в том числе и за пределы Украины».
«Но дальше, после нашей победы, Украину ждут большие финансовые вливания в восстановление и отстройку, и в этих условиях роль банковской системы будет очень важной. И через те украинские банки, которые будут доверять западным партнерам, будет осуществляться финансирование, в том числе на восстановление и кредитование украинской финансовой системы», — озвучил эксперт перспективы украинского банкинга на будущее.
В получении упомянутого доверия ключевая роль за НБУ как регулятора рынка — поскольку, по словам Новака, от того, какие условия он будет создавать для работы банковской системы, будет зависеть и степень доверия и, соответственно, размеры инвестиций.
«Чтобы это доверие было максимальным, не нужно ничего выдумывать — нужно применить в Украине опыт банковских систем, американской, британской или европейской континентальной. Тогда, если мы применим опыт иностранного законодательства в банковской сфере, применим у нас аналогичные банковские системы — это станет самым легким путем для того, чтобы украинская система имела такую ​​же степень доверия, как в экономически развитых странах», — подчеркнул эксперт.
Кстати, рады анонсировать уникальное событие! Конференция ROMI о КРЯактивном маркетинге, digital, affiliate и трафике! Если тебе интересны инсайды диджитал-маркетинга, кейсы партнерского маркетинга и доклады лучших спикеров.

Хочу принять участие 😎

По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.