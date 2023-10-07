Новак назвал условия, при которых Украина получит успешную банковскую систему — Finance.ua

Новак назвал условия, при которых Украина получит успешную банковскую систему Сегодня 17:00 — Казна и Политика

Новак назвал условия, при которых Украина получит успешную банковскую систему

Основой успешного развития банковской системы являются четкие правила финансового мониторинга, понятные всем правила работы и единые требования к финансовым структурам.

Такое мнение высказал экономист Андрей Новак.

«Основа банковской системы, ее успешного развития — понятные и единые для всех правила работы и требования к финансовым учреждениям и четкие правила финансового мониторинга», — считает он.

Сейчас, считает Новак, для развития украинской банковской системы ключевое условие — завершение войны победой Украины. Ведь во время войны, кроме сугубо физических рисков вроде обстрелов и финансовых рисков, «добавляются риски миграции — не только граждан, но и релокации бизнеса, в том числе и за пределы Украины».

«Но дальше, после нашей победы, Украину ждут большие финансовые вливания в восстановление и отстройку, и в этих условиях роль банковской системы будет очень важной. И через те украинские банки, которые будут доверять западным партнерам, будет осуществляться финансирование, в том числе на восстановление и кредитование украинской финансовой системы», — озвучил эксперт перспективы украинского банкинга на будущее.

В получении упомянутого доверия ключевая роль за НБУ как регулятора рынка — поскольку, по словам Новака, от того, какие условия он будет создавать для работы банковской системы, будет зависеть и степень доверия и, соответственно, размеры инвестиций.

«Чтобы это доверие было максимальным, не нужно ничего выдумывать — нужно применить в Украине опыт банковских систем, американской, британской или европейской континентальной. Тогда, если мы применим опыт иностранного законодательства в банковской сфере, применим у нас аналогичные банковские системы — это станет самым легким путем для того, чтобы украинская система имела такую ​​же степень доверия, как в экономически развитых странах», — подчеркнул эксперт.

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УНН По материалам:

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