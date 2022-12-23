НБУ обновил перечень валют, к которым ежедневно устанавливается официальный курс гривны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ обновил перечень валют, к которым ежедневно устанавливается официальный курс гривны

Валюта
108
НБУ обновил перечень валют, к которым ежедневно устанавливается официальный курс гривны
НБУ обновил перечень валют, к которым ежедневно устанавливается официальный курс гривны
Национальный банк Украины с 30 декабря 2022 года исключит хорватскую куну из перечня валют, к которым ежедневно устанавливается официальный курс гривны.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Соответствующее решение связано с присоединением Хорватии к еврозоне с 1 января 2023 года.
Читайте также
Официальный курс гривны к куне, установленный Национальным банком 29 декабря 2022 года, будет действовать до 1 января 2023 года (включительно).
Перечень иностранных валют, к которым Национальный банк ежедневно устанавливает официальный курс гривны, начиная со 2 января 2023 года, не будет содержать иностранную валюту — куну.

Справка Finance.ua:

  • нынешний режим фиксированного официального курса является рациональным решением в военной ситуации, а существующая разница между официальным и курсом наличного рынка в 10% допустима в текущих условиях, считает председатель правления Райффайзен Банка (Киев) Александр Писарук;
  • на этой неделе, 19-25 декабря, наличный курс доллара в Украине останется в пределах 39,5-40,5 грн. При этом возможны краткосрочные колебания на 0,25–0,5 грн/долл. Такой прогноз в комментарии дал директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко.

Актуальная информация о курсах валют в Украине

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.