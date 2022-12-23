НБУ обновил перечень валют, к которым ежедневно устанавливается официальный курс гривны — Finance.ua

НБУ обновил перечень валют, к которым ежедневно устанавливается официальный курс гривны Сегодня 13:03 — Валюта

НБУ обновил перечень валют, к которым ежедневно устанавливается официальный курс гривны

Национальный банк Украины с 30 декабря 2022 года исключит хорватскую куну из перечня валют, к которым ежедневно устанавливается официальный курс гривны



Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Соответствующее решение связано с присоединением Хорватии к еврозоне с 1 января 2023 года.



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Официальный курс гривны к куне, установленный Национальным банком 29 декабря 2022 года, будет действовать до 1 января 2023 года (включительно).

Перечень иностранных валют, к которым Национальный банк ежедневно устанавливает официальный курс гривны, начиная со 2 января 2023 года, не будет содержать иностранную валюту — куну.

Справка Finance.ua:

нынешний режим фиксированного официального курса является рациональным решением в военной ситуации, а существующая разница между официальным и курсом наличного рынка в 10% допустима в текущих условиях, считает председатель правления Райффайзен Банка (Киев) Александр Писарук;

на этой неделе, 19-25 декабря, наличный курс доллара в Украине останется в пределах 39,5-40,5 грн. При этом возможны краткосрочные колебания на 0,25–0,5 грн/долл. Такой прогноз в комментарии дал директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко.

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