Гетманцев рассказал, что будет с курсом гривны в следующие 12 месяцев — Finance.ua
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Гетманцев рассказал, что будет с курсом гривны в следующие 12 месяцев

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Гетманцев рассказал, что будет с курсом гривны в следующие 12 месяцев
Гетманцев рассказал, что будет с курсом гривны в следующие 12 месяцев
В ноябре впервые с начала войны годовая потребительская инфляция замедлилась: ее показатель составил 26,6% в октябре и снизился до 26,5% в ноябре.
Об этом сказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью «Главкому».
По мнению Гетманцева, замедление и без того небольшой (ввиду обстоятельств) инфляции — это маленькая, но очень значимая для нас победа.
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«Наличный курс гривны укрепляется второй месяц подряд, в декабре эта тенденция также пока сохраняется. Я не вижу даже вероятных финансово-экономических оснований, чтобы у нас в ближайшее время менялся курс гривны к доллару. Есть сигналы от Нацбанка, что официальный курс до конца года и в январе точно останется таким, как был», — добавил нардеп.
Несмотря на войну, Гетманцев считает ключевым фактором в обеспечении стабильности гривны политику и решения НБУ в первые месяцы войны.
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К слову, в следующие 12 месяцев ожидается дальнейшее ослабление курса гривны. При этом среднее значение обменного курса будет держаться на уровне 41,93 грн/долл. Такой прогноз сделали руководители украинских предприятий по итогам третьего квартала 2022 года.
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Кроме того, в ближайшее время Национальный банк Украины попытается избежать коррекции курса гривны к доллару. НБУ может держать официальный курс доллара неизменным до конца третьего квартала следующего года, когда ожидается завершение горячей фазы войны с россией, после которой появится возможность возвращаться к гибкому курсообразованию.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💵

По материалам:
Главком
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