НБУ обнародовал новый размер обязательных резервов для банков — Finance.ua

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НБУ обнародовал новый размер обязательных резервов для банков

Казна и Политика
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НБУ обнародовал новый размер обязательных резервов для банков
НБУ обнародовал новый размер обязательных резервов для банков
Национальный банк Украины обнародовал новый размер обязательных резервов для банков на период с 11 февраля по 10 марта — 220,6 млрд грн.
Как сообщается на сайте НБУ, это на 76,5 млрд грн, или 53,1% больше, чем в предыдущий период, и связано с объявленным 26 января повышением с 11 февраля нормативов обязательного резервирования по текущим счетам (депозитам до востребования) в гривне и в инвалюте еще на 5 п. п. — соответственно до 10% и 20%.
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Нацбанк также сохранил возможность покрывать до 50% увеличенных обязательных резервов за счет бенчмарк-ОВГЗ, что означает рост лимита их покупки под резервы на 38,25 млрд грн — до 110,3 млрд грн в период до 10 марта.
По данным НБУ, объем средств на корсчетах банков 13 февраля, когда начали действовать новые повышенные резервные требования, вырос до 181,6 млрд грн с 121,4 млрд грн в предыдущий рабочий день, а на 14 февраля он достиг 185,6 млрд грн.
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В то же время объем покупки депозитных сертификатов снизился с 370 млрд грн ежедневно до 320 млрд грн.
За это время Нацбанк установил всего три выпуска бенчмарк-ОВГЗ — с погашением в августе и декабре 2024 года, а также в мае 2025 года. Минфин назвал целевым показателем объем каждого выпуска 20 млрд грн и с начала года разместил эти бумаги суммарно на 55 млрд грн по ставкам от 19,07% до 19,75% годовых.
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В анонсе ближайшего аукциона 21 февраля пока представлен только выпуск декабрь-2024 с ограничением предложения, которое, вероятно, составит 7 млрд грн.

Справка Finance.ua:

  • первое повышение нормативов обязательного резервирования по текущим счетам (депозитам до востребования) в гривне и в инвалюте на 5 процентных пунктов (в. п.) — соответственно до 5% и 15% — произошло с 11 января;
  • до этого обязательные резервы составили 69,8 млрд грн, средства на корсчетах 73,5 млрд грн, объем средств в депозитных сертификатах — 445 млрд грн;
  • Нацбанк также объявил, что с 11 марта повысит эти нормативы еще на 10 п. п., но уже без возможности формировать их даже частично в ОВГЗ.

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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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