Регулятор повысил требования к обязательным резервам банков — Finance.ua

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Регулятор повысил требования к обязательным резервам банков

Казна и Политика
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Регулятор повысил требования к обязательным резервам банков
Регулятор повысил требования к обязательным резервам банков
Национальный банк повысил требования к обязательным резервам банков на 5 процентных пунктов — нормативы формирования резервов увеличатся с 11 февраля.
Об этом сообщается на сайте НБУ.

Что меняется

Национальный банк повысил требования к обязательным резервам банков, как и анонсировалось в декабре.
Так, с 11 февраля на 5 п. п. увеличиваются нормативы формирования банками обязательных резервов по средствам по требованию и средствам на текущих счетах юридических и физических лиц, а также по средствам вкладов и средствам на текущих счетах других банков-нерезидентов и кредитам, полученным от международных (кроме финансовых) и других организаций.
В частности, с 5% до 10% — в национальной валюте и с 15% до 20% — в иностранной валюте.
Дополнительно с 11 марта будут повышены на 10 п. п. нормативы формирования банками обязательных резервов по средствам по требованию и денежным средствам на текущих счетах физических лиц как в национальной, так и в иностранной валютах.
Однако на эту часть резервов не будет распространяться механизм покрытия бенчмарк-ОВГЗ.

Для чего это нужно

Национальный банк ожидает, что эти меры будут способствовать снижению профицита ликвидности в банковской системе. Это, со своей стороны, побуждает банки к более активной конкуренции за срочные средства вкладчиков и, соответственно, будет способствовать повышению ставок по гривневым активам и росту доли срочных депозитов.
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В результате усилится устойчивость валютного рынка к ситуативным факторам, а Национальный банк сможет в перспективе перейти к смягчению административных ограничений для бизнеса и населения.
Напомним, 26 января правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых, а также продолжить повышение нормативов формирования банками обязательных резервов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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