Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки — Finance.ua

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Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки

Кредит&Депозит
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Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки
Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки
Правління Національного банку України 26 січня ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних, а також продовжити підвищення нормативів формування банками обов’язкових резервів.
Як сказано на сайті НБУ, це сприятиме подальшому зростанню привабливості гривневих активів, підтриманню курсової стабільності та поступовому зниженню інфляції.
Інфляція впродовж останніх місяців стабілізувалася, хоча й залишається на високому рівні.
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«За підсумками 2022 року споживчі ціни зросли на 26,6%. Водночас упродовж останніх трьох місяців показник інфляції в річному вимірі майже не змінювався. Стабілізації інфляційного тиску сприяли деокупація територій, розширення пропозиції продуктів харчування та слабший споживчий попит в умовах енергетичного терору росії. Стримували інфляцію й незмінні тарифи на житлово-комунальні послуги, фіксований курс гривні та налагодження логістики», — сказано в повідомленні.
Заходи Національного банку, зокрема запровадження депозитних інструментів для хеджування валютного ризику, а також обмежений розмір монетизації бюджету сприяли стабілізації ситуації на готівковому валютному ринку наприкінці 2022 року.
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Водночас ціновий тиск залишається значним через наслідки війни, у тому числі руйнування підприємств та інфраструктури, порушення ланцюгів виробництва та постачання.
Крім того, витрати бізнесу й надалі зростали внаслідок енергетичного терору росії.
Інфляційні очікування, попри стабілізацію, залишалися підвищеними.

Довідка Finance.ua:

  • у червні НБУ ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 10% до 25% з 3 червня 2022 року;
  • 8 грудня правління Національного банку ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 25% річних.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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