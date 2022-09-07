НБУ объяснил нехватку наличной валюты в отдельных банках: как будут действовать — Finance.ua

НБУ объяснил нехватку наличной валюты в отдельных банках: как будут действовать Сегодня 10:02 — Валюта

Национальный банк Украины принимает меры по решению вопроса с временной нехваткой наличной иностранной валюты в кассах отдельных банков, что вызвано ситуативными логистическими трудностями с ее доставкой из-за границы.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

С целью устранения трудностей с удовлетворением потребностей населения в наличной иностранной валюте и бесперебойной работы банковской системы в условиях войны Национальный банк при необходимости будет проводить операции по обмену безналичной валюты банков на наличную валюту для подкрепления касс банковских учреждений.

Первая операция по обмену наличной валюты на безналичную состоится 7 сентября 2022 года. Национальный банк будет проводить такие операции, пока это будет необходимо. Результаты соответствующих операций будут публиковаться в день проведения.

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«Текущая нехватка наличной валюты в отдельных банках временная. Национальный банк внимательно следит за ситуацией и имеет достаточно наличной валюты, чтобы поддерживать наличную валютную ликвидность банковской системы на должном уровне для удовлетворения потребностей украинцев», подчеркнул заместитель Председателя Национального банка Юрий Гелетий.

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Национальный банк также рекомендует банкам увеличить объемы ввоза наличной валюты, чтобы исключить возникновение соответствующих трудностей в будущем.

Операции по обмену наличной валюты на безналичную между Национальным банком и банками Украины никоим образом не повлияют на объем международных резервов Украины.

Справка Finance.ua:

впервые с начала войны украинцы покупают валюты больше, чем продают. Население Украины в августе 2022 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 366,8 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 473,4 млн долларов;

что будет влиять на курс гривны осенью.

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