ПриватБанк сделал заявление о продаже долларов в кассах — Finance.ua
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ПриватБанк сделал заявление о продаже долларов в кассах

Валюта
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Летом 2022 года в Украине вырос спрос на наличную валюту. Несмотря на то, что поставки долларов и евро из-за границы резко возросли, проблема обостряется логистическими трудностями доставки по отделениям в регионы.
Об этом в комментарии сказал пресс-секретарь банка Олег Серга.
«Во всех украинских банках есть проблемы с наличной валютой», — сказал он.
По его словам, в августе ПриватБанк заказал за границей в десять раз больше валюты, чем в августе прошлого года, однако этого не хватает для удовлетворения всех заявок.
«В сентябре мы заказали еще больше валюты», — сообщил Сергей, отметив, что основная проблема — доставка валюты по отделениям регионов.
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Пресс-секретарь банка уверен, что по мере того, как валюта будет поступать в отделения, все заявки клиентов будут удовлетворены.
Напомним, впервые с начала войны украинцы покупают валюты больше, чем продают. Население Украины в августе 2022 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 366,8 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 473,4 млн долларов.

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По материалам:
РБК-Україна
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