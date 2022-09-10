Доллар по 50 гривен — это только прогноз для худшего сценария — эксперт — Finance.ua
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Доллар по 50 гривен — это только прогноз для худшего сценария — эксперт

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Доллар по 50 гривен — всего лишь прогноз для худшего сценария, на который не стоит ориентироваться.
Об этом заявил директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.
По его словам, курсовые прогнозы нужны, чтобы понимать, какими могут быть поступления в госбюджет от НДС на импортные товары. И если смотреть на прошлые годы, то заложенный в прогнозах курс в большинстве случаев был завышенным.
«Это не значит, что правительство, Министерство экономики и НБУ садятся, достают припрятанную табличку и говорят: „по нашему тайному плану будет 50“. Нет. Это просто оценка для худшего сценария, по которому война затягивается на большую часть следующего года», — сказал Вышлинский.
Он отметил, что также курс иногда выступает как элемент политического торга с парламентом, когда там хотят увеличить расходы бюджета. Для того чтобы это сделать, нужно увеличить доходы.
«Самый простой способ в таком случае — поставить более высокий обменный курс и впоследствии — большие поступления НДС на импорт. Такое часто происходило в предыдущие годы», — добавил директор ЦЭС.
В СМИ распространилась информация о том, что в макроэкономическом прогнозе Министерства экономики на 2023 год заложен курс доллара по 50 грн/долл.
По указанному прогнозу, в начале следующего года курс доллара составит 42 гривны, а в конце — гривна девальвирует до 50. Также в макропрогнозе заложена инфляция в 30,6% (на июнь она составляла 22,2%).
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По материалам:
УНІАН
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