НБУ: Объем гривневых средств клиентов в банках с начала полномасштабного вторжения удвоился — Finance.ua

НБУ: Объем гривневых средств клиентов в банках с начала полномасштабного вторжения удвоился Сегодня 11:06 — Казна и Политика

НБУ: Объем гривневых средств клиентов в банках с начала полномасштабного вторжения удвоился

Банковская система Украины наращивает запас ликвидности — объем гривневых средств на счетах физических лиц в течение февраля вырос на 2,3%.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

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Объем гривневых средств на счетах бизнеса за февраль также вырос на 2,3%, компенсируя большую часть январских ситуативных сезонных отливов.

Поэтому в начале этого года повторяется тенденция, которая наблюдалась и в довоенные времена, когда из-за сезонных факторов поступления на счета клиентов растут в конце календарного года, сокращаются в начале следующего, однако это сокращение быстро компенсируется и не влияет на состояние ликвидности банковской системы.

Удвоение объема гривневых средств в банках

Банки с запасом выполняют нормативы краткосрочной и долгосрочной ликвидности, а объемы высококачественных ликвидных активов превышают показатели полномасштабного вторжения.

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По состоянию на начало марта объем гривневых средств клиентов в банках составляет 1,9 трлн грн, с начала полномасштабного вторжения он удвоился.

В регуляторе отметили: это ключевые ресурсы для дальнейшего наращивания банками инвестиций и кредитования, что будет способствовать дальнейшему восстановлению экономики и укреплению обороноспособности Украины.

Напомним, с февраля 2025 года в Украине действуют лимиты на карточные переводы в размере 150 тысяч гривен в месяц для средств из неподтвержденных источников, а с 1 июня ограничения составят уже 100 тысяч гривен в месяц.

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Чтобы избежать лимитов, клиенты часто пытаются открывать счета в разных банках и больше используют переводы на IBAN. Однако есть часть клиентов, которые, чтобы уберечься от ненужных рисков, стали более тщательно относиться к таким банальным и часто непринужденным транзакциям, как «скидывание денег на карту» родственникам или знакомым.

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