Банки готовят мобильные приложения для инвестиций: чего ждать клиентам — Finance.ua

Банки готовят мобильные приложения для инвестиций: чего ждать клиентам Сегодня 10:02 — Фондовый рынок

Банки готовят мобильные приложения для инвестиций: чего ждать клиентам

Банки активно работают над расширением цифровых сервисов для инвесторов.

Об этом рассказали банкиры в ходе круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».

«Мы инвестируем в „Кабинет инвестора“, который в первую очередь будет для Private Banking, но есть спрос и у премиального банкинга, поэтому это направление тоже будем приобщать к „Кабинету инвестора“. Это будет отдельное приложение с направлением инвестиций», — рассказал первый заместитель председателя правления Таскомбанка Олег Поляк.

В этом сервисе инвесторы смогут быстро покупать и продавать. «Но точно должен быть персональный менеджер, сопровождающий всех этих клиентов», — считает Олег Поляк.

Ощадбанк также готовит отдельное приложение. «У нас реализована услуга онлайн-покупки ОВГЗ, но не через приложение. В этом году у нас запланировано отдельное приложение, не в рамках „Ощад 24/7“, а отдельное приложение, чтобы клиент в нем смог купить ОВГЗ в один клик. И когда откроют рынки капиталов, тогда мы будем дорабатывать в нем и покупку ценных бумаг», — заявил начальник управления по работе с премиум-клиентами Ощадбанка Дмитрий Соловьев.

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Государственный банк решил не смешивать эти сегменты. «Банки часто делают все в одном. Наше мнение, что есть традиционные банковские продукты, на которые нужно фокусировать клиента, есть инвестиционные продукты, на которые клиенту необходимо быть самостоятельным мотивированным, — сказал Дмитрий Соловьев. — Поэтому планируем два приложения: банковские продукты и инвестирование».

Клиенты с крупными инвестиционными портфелями выбирают выход на первичные аукционы Минфина. «В приложениях в основном представлен вторичный рынок, то есть там ценные бумаги с меньшей доходностью, чем на первичном рынке. Если говорить именно о клиентах сегмента Private Banking, они не хотят идти на вторичный рынок, они говорят: „Мы хотим идти на первичный рынок с оригинальной доходностью“. И потому мы таких клиентов выводим по вторникам на аукцион Минфина», — объяснил Дмитрий Соловьев.

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Аналогичный тренд и в Сенс Банке. «У нас клиенты, выходящие с очень большим объемом, идут на первичный рынок. Но когда они хотят просто что-то докупить или имеются какие-то свободные средства, им нравится покупать в приложении», — рассказала директор департамента частного банкинга Sense Club в Сенс Банке Елена Комарова.

«Сейчас ожидаем выхода нашего нового мобильного приложения. В нем предусмотрена определенная визуализация для нашего премиального сегмента. И немного другие виды услуг», — анонсировала исполнительный директор направления управления сетью Кредобанка Оксана Стецькив.

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Фінансовий клуб По материалам:

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